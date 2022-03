Els impulsors del hub volen fabricar 100.000 models a l'antiga fàbrica de Nissan

Acords

Les empreses catalanes que impulsen el consorci d'empreses que ha de substituir Nissan,, de Montmeló, i, plantegen fabricar. D'aquesta manera, el hub d'electromobilitat podrà absorbir el 100% de la plantilla queha deixat sense feina. Així ho ha anunciat el conseller delegat de QEV,, en una presentació de la marcaa l'antiga planta del fabricant japonès a la Zona Franca. La resta de la producció, fins a 40.000 models, seria a càrrec de la mítica marca Ebro. Els impulsors del hub han reclamat "" als governs per tancar el procés i començar a fabricar el 2023. "L'únic que volem és agilitat, negociarem amb qui sigui però que sigui ràpid", ha dit.Així doncs, el consorci d'empreses s'ha compromès a donar una sortida als prop dede l'automobilística que ara mateix estan percebent les prestacions d'atur i que fa any i mig que veuen com s'allarguen les negociacions per trobar un substitut al fabricant japonès."Si estem aquí no és per la fàbrica, els robots o les línies d'assemblatge. Estem aquí perquè hi ha més de 1.000 persones que saben fer vehicles", ha remarcat Joan Orús, director general de QEV a la presentació oficial de la nova marca al voltant de la qual girarà el projecte del hub. "Les oportunitats no són en el lloc sinó en les persones", ha subratllat.L'objectiu és començar a contractar "de forma escalonada" a partir del juny, incorporant 100 o 200 persones aquest any per preparar les línies d'assemblatge i fer una "gran incorporació a partir del gener del 2023 quan comenci la producció" i, al cap de tres anys, "arribar a tenir un ple rendiment de la fàbrica".Per tal de poder començar el més ràpid possible a fabricar les furgonetes i autobusos, Zeroid ha arribat acords amb marques a la Xina per aprofitar algunes plataformes i rebre alguns components. En una segona fase, modificaran el disseny exterior per poder començar a fer estampació, pintura i soldadura a Catalunya.El preu del model més petit de furgonetes d'última milla de més de 200 quilòmetres d'autonomia seran de menys de 20.000 euros, mentre que els de més prestacions i autonomia tindran un preu d'entre 80.000 i 120.000 euros.Durant els primers cinc anys, el negoci del hub se centrarà a oferir "solucions integrals a les empreses", com ara sistemes de càrrega, gestió de flotes, formació pel personal, manteniment i servei postvenda, per convèncer, en primer lloc, les flotes de mercaderies i de transport urbà de persones.La nova gamma de Zeroid inclourà furgonetes i autobusos elèctrics per empreses i requerirà una inversió de 200 milions d'euros per fabricar 60.000 vehicles en tres anys. La resta de la producció, fins a 40.000 models anuals, seria a càrrec de la mítica marca Ebro. Aquestes seran les dues marques principals de la planta, que també fabricarà vehicles per a tercers.De moment, el consorci ha tancat acords amb empreses com Voltia, Inzile o Quantron per fabricar els seus vehicles i diversificar el risc que pugui tenir la fàbrica de cara al futur. Fins ara, aquestes marques externes haurien encarregat la fabricació d'entre 20.000 i 30.000 vehicles en tres anys, fet que deixaria el total en entre 120.000 i 130.000 vehicles fins al 2027.Orús ha assegurat que aquesta modalitat de fabricació per contracte o empresa subcontractada, anomenada 'contract manufacturing' és un model de negoci que "està funcionant molt" perquè les empreses europees que s'hi dediquen "no tenen més capacitat", ha dit.De moment, els directius del consorci no han fet públic qui és el seu soci financer, però han assegurat que caldrà fer diverses ampliacions de capital per poder fer front a la. D'altra banda, fa falta concretar quin serà l'import dels ajuts públics, que es calcula que seran entorn dels 100 i 150 milions d'euros, una xifra similar a la que les administracions van oferir a l'anterior candidat a la reindustrialització, la xinesa Great Wall Motors.A més, eles presentarà a la convocatòria d'ajuts per repartir els fons europeus en el sector de l'automoció, el PERTE del vehicle elèctric. Segons ha explicat Orús, el consorci forma part d'un projecte amb una vintena d'empreses, entre les quals hi ha Power Electronics, que busca fabricar una gigaplanta de bateries a l'Estat. "Nosaltres aportem el gra de sorra en l'àmbit tecnològic i serem un possible client d'aquestes bateries", ha dit Orús, que ha detallat que, de moment, continuaran adquirint les piles de l'Àsia.Tot i els retards que ha patit el procés de reindustrialització, que s'havia de tancar en un inici a finals de 2021, el màxim directiu de QEV s'ha mostrat optimista amb l'estat de les negociacions, que estan "molt ben encaminades". "Estem convençuts que l'acord arribarà i només és qüestió de temps", ha dit, tot remarcant la importància de poder fer una presentació com aquesta a les instal·lacions de Nissan.

