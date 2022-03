Golejada del Barça i rècord d'assistència al Camp Nou

Tots els focus estaven posats en eli en elaquesta nit. Ni l'escenari ni les blaugrana han decebut.històrica del Barça a l'estadi (5-2) seguida per 91.553 persones, el rècord d'assistència en un partit de futbol femení. La victòria, a més a més, és doble: la xifra també marca el rècord d'assistència de la temporada al Camp Nou. Aquest dimecres no s'ha guanyat cap títol, però fins i tot les jugadores delaplaudien i s'han quedat minuts després d'acabar el partit.Al Camp Nou s'ha dit alt i clar que elno és una onada, no és una moda. És el futur i ha vingut per quedar-se. Les blaugrana s'han avançat al marcador, però un penal a favor del Madrid per les mans d'ha fet marxar el duel amb empat al descans. El conjunt blanc, de fet, ha volgut lluitar pel triomf fins que ha hagut de desistir davant la superioritat de les culers.I és que el partit ha patit un petit ensurt per les locals quan el Madrid, pocs minuts després de l'inici del segon període, ha marcat el segon. Malgrat això, la reacció del Barça ha estat ràpida i contundent; amb el partit empatat de nou, les blaugrana han acabat golejant. Les dianes culers les han materialitzatAmb tot, el duel d'aquest dimecres ha estat una competició, però també una gran festa. La connexió entre l'afició i l'equip ha estat vibrant i això ha empès el conjunt de Jonathan Giráldez. El mosaic s'ha repetit en diverses ocasions -tant per animar l'equip en els moments fluixos com per celebrar els gols que anaven posant distància- i els càntics de suport s'han acompanyat amb l'himne a cappella,. Ara, les semifinals de Champions League ja esperen les, després d'un dia històric al temple blaugrana. Les possibles rivals són l'Arsenal o el Wolsburg alemany.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor