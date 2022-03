Nou anys de presó per a l'«Scream» de Collserola: l'home disfressat que va apunyalar una noia enmig del bosc

Un manresà ha acceptati 23.000 euros d'indemnització a l'Audiència de Barcelona per haveren una zona boscosa de, al terme municipal de. El passat mes d'octubre de 2020, un homeamb una granota blava i una màscara d'"" va estar a punt d'una noia de 22 anys perL'agressor,entre els matolls, va observar unaque passejava el seu gos pel mig d'una zona poc freqüentada del parc natural. Aprofitant que estavamirant la pantalla del mòbil, va aprofitar per llençar-se a sobre i clavar-li unaa l'alçada de l'abdomen abans deLa víctima va caure a terra sagnant i va començar a cridar. Afortunadament, dues persones que eren a prop van aconseguirtrucant ràpidament als serveis d'emergència. Sis dies ingressada a l'Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell i unade més de mig any afegit aper superar el trauma.Durant la, l'atacant va desempallegar-se de la roba i la màscara enmig de l'arbrat i, posteriorment, va llençar l'a l'entorn de l'estació de Renfe de Cerdanyola. Dies després, els Mossos d'Esquadra van aconseguiren localitzar unque l'home haviaen una de les peces de roba que va abandonar a Collserola.Elindicava que la disfressa s'havia comprat en una botiga de Manresa i, gràcies al fet que la compra s'havia pagat amb, van poder determinar el seu propietari. L'home, acusat d'un, s'enfrontava inicialment a 14 anys de presó, però s'ha acabat reduint la pena per reconèixer els fets.

