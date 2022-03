Bruce Willis es retira en ser diagnosticat amb afàsia

La família de l'actorha anunciat aquest dimecres, a través d'una publicació a, que l'intèrpretdesprés d'haver estat diagnosticat d', una malaltia que que dificulta la lectura, l'escriptura i la parla a causa d'un dany a les àrees del cervell que controlen el llenguatge.La seva filla gran,, ha avançat la notícia al seu perfil de la xarxa social i ha qualificat elde "" per a la família. Un escrit en què també ha fet referència a l'exdona de l'actor i també actriu, amb qui va compartir 13 anys de matrimoni. "Per als increïbles seguidors de Bruce, com a família, volíem compartir que el nostre estimat Bruce ha estat experimentant alguns problemes de salut i recentment se li va diagnosticar afàsia, que està afectant les seves habilitats cognitives. Com a resultat d'això i amb molta consideració, Bruce s'està allunyant de la carrera professional que tant ha significat per a ell", ha escrit la filla de Willis.Així mateix, s'ha mostrat agraïda per l'"" que estan rebent de part dels seus fans i ha subratllat que la família està "avançant" com una "unitat sòlida"."Com Bruce sempre diu, "" i junts volem fer això precisament", així ha posat punt finalen un missatge que també signen Emma Willis, Demi Moore, Scout, Tallulah, Mabel i Evelyn.

