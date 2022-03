​SuperMes: més de 50 activitats per a famílies a preus reduïts

Activitats familiars per a tots els gustos

Ja és aquí el SuperMes del Baix Llobregat , la campanya impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat, que proposa durant els, activitats familiars d’oci, cultura i gastronomia a la comarca ambAquestai tots els, una gran varietat d’atractius turístics de la comarca oferiran gratuïtats i descomptes especials, exclusivament al públic familiar, per gaudir d’activitats d’oci i d’aventura, rutes a la natura, visitar museus, tasts gastronòmics i descansar en allotjaments, entre d’altres.Entre les activitats del SuperMes d’enguany, cal destacar les propostes que inclouenper visitar i descobrir els principals atractius turístics de la comarca, com ara les Coves de Montserrat, els Espais Naturals del Delta del Llobregat, el Parc Arqueològic Mines de Gavà, el CRAM, els Museus de Martorell, el Canal Olímpic de Castelldefels, Catalunya en Miniatura a Torrelles de Llobregat, els Museus d’Esplugues, o la Cripta Gaudí de la Colònia Güell.També, durant aquest SuperMes s’organitzen, com ara la possibilitat de convertir-se en xef per un dia, iniciació a l’escalada, fer de pagès o gaudir d’un passeig amb carruatge de cavall pel Parc Agrari del Baix Llobregat, entre d’altres.Per a gaudir d’aquest ampli ventall de propostes i dels seus descomptes,A més de tots els descomptes, durant el SuperMes s’organitzaran diferents concursos , al web de la campanya i a les xarxes socials de Turisme Baix Llobregat, per premiar a les famílies amb experiències molt completes a la comarca, que inclouran activitats i àpats, així com la tassa exclusiva del SuperMes.

