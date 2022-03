​La bioeconomia catalana se cita a Vic

Impulsar la transformació del sector primari

El Congrés BIT 2022 està organitzat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Vic i Fira Lleida, amb el suport de la Diputació de Barcelona, Diputació de Lleida, Agència de Residus de Catalunya, Consell General de Cambres de Catalunya, Cambra d’Osona, Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).



També pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), el Centre Tecnològic de Catalunya (EURECAT), el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), el Centre de Recerca en Agrotecnologia (AGROTECNIO), l’Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement (Creacció), la Xarxa d’Innovació Alimentació (XIA), el Clúster Bioenergia Catalunya (CBC), el Clúster de la Maquinària i els Mitjans de Producció Agrícola (FEMAC), el Clúster Vitivinícola Català (INNOVI), l’Associació Catalana d’Innovació (INNOVACC), l’Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), el CataloniaBio & HealthTech, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l’Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (AFRUCAT), el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) i el Packaging Cluster



El Congrés BIT compta amb el patrocini de Caixabank, la Cooperativa Plana de Vic, Numa Industrial, Grup Gepork, Promic, Sahivo i Bou Contenidors.

Laés un sector en. I prova d'això n'és el fet queacollirà el, el primer. Se celebrarà els propersa l'Edifici el Sucre de Vic en el marc del, que enguany torna a la capital d'Osona per la porta gran . Les entrades per assistir al congrés es poden adquirir al web congresbit.cat El Congrés BIT 2022 neix amb la finalitat d’impulsar lapromovent la incorporació d’estratègies empresarials i innovacions tecnològiques que permetin una producció d’aliments i bioproductes més eficient, saludable i respectuosa envers el medi ambient. De fet, coincideix amb un dels esdeveniments de referència del sector agrari català, el Mercat del Ram de Vic, d’especialització ramadera.“El Congrés BIT permet visibilitzar i promoure aquesta nova manera de crear riquesa i emmirallar-nos en la trajectòria bioeconòmica de països capdavanters en el sector com són França, Bèlgica i Països Baixos”, explica, directora del certamen.L'organització del congrés és el reflex més clar de l'emergència d'aquest sector en el país. “Creiem en la bioeconomia com un motor de desenvolupament del territori i el BIT 2022 serà l’aparador per mostrar tota la feina que s’està fent a Catalunya en aquest àmbit”, assenyala, cap del gabinet tècnic d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rura.Finalment, el regidor de Fires i Mercats de l’, destaca la voluntat de seguir millorant les fires i mercats i consolidar Vic com una ciutat amb progrés econòmic i referent a la Catalunya Central. En aquest sentit, subratlla que s’ha complert amb el 100% del compromís recollit en el pla d'acció municipal en aquest àmbit.El Congrés BIT 2022 pretén ser un punt de trobada per conèixer les tendències, les innovacions i els projectes empresarials entorn de la bioeconomia sobre tres espais principals: comercial, coneixement i sensibilització.L’activitat més rellevant del programa serà la presentació de l’i el Pla d’Acció 2022-2024 amb Jaume Sió, cap del gabinet tècnic del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.A través des, el congrés donarà veu a projectes destacats com Fertimanure, Life Agriclose, Cicular Agronomics, Fertilwastes, Savasco, Bioplast o Res Urbis, amb la visió tècnica de la universitat i la visió empresarial. També es faran taules rodones amb la intervenció d’empreses rellevants del sector com Gepork, Casa Ametller, Grup Unió o Grup Carinsa, i ponències per mostrar altres projectes d’àmbit europeu com el Systemic Project de Wageningen.Els participants del Congrés BIT podran visitar, també, l’espai museístic ambde projectes rellevants com 4biolive, Decisive o Accelwater i l’espai expositiu que agruparà entitats i empreses que treballen la bioeconomia, a més de participar a tres tallers relacionats amb la matèria: el taller BITChallenge, amb estudiants de diferents perfils per aprendre a generar noves idees entorn de la bioeconomia amb el mètode d’innovació Lombard de l’Imagine Silicone Valley, el taller adreçat a tècnics municipals enfocat a l’impuls de la bioeconomia als territoris i el taller de paisatges i serveis ecosistèmics.Una de les activitats rellevants del Congrés BIT 2022 serà el, una activitat de generació d’idees entorn la bioeconomia, adreçat als i a les estudiants, a través del qual podran aportant el seu talent i aprendre el mètode Lombard, tot practicant la creativitat, la innovació i l’adopció d’actitud emprenedora, mitjançant el format Dream BIG. Els i les participants podran emportar-se un diploma acreditatiu del mètode Lombard. El taller tindrà lloc el 7 d’abril de 15 h a 18 h, a la Sala Sert de l’Edifici El Sucre de Vic.El Congrés BIt 2022 disposa d’unaa través de la qual s’agrupa la comunitat interessada en la bioeconomia. Es tracta d’una eina digital enfocada per seguir les darreres novetats del sector, fer networking sectorial i descobrir els últims projectes. Les persones interessades s’han de donar d’alta a través de la pàgina web del congrés . També podran adquirir les entrades per assistir a la primera edició del Congrés BIT 2022 a Vic.

