El Govern detecta tràfic de dones entre les refugiades ucraïneses a Catalunya

El Govern ha detectati ha començat a controlar les fronteres "per evitar més casos". La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha explicat en roda de premsa que ja s'estan produint aquests–un dels principals punts d'arribada de persones que fugen de la guerra-.Verge ha evitat donar les xifres exactes del nombre de dones víctimes del tràfic "perquè ho estan investigant", però ha indicat que en les pròximes setmanes se'n podrà fer balanç amb xifres. La consellera ha explicat ques, ja que hi ha xarxes especialitzades. Així mateix, ha assenyalat que també hi ha hagut casos de tràfic entre menors no acompanyats.Verge ha detallat que el context de guerra és "propici" perquè hi hagi organitzacions criminals que "utilitzin" la sensació de "desempara i necessitat" per aprofitar-se de totes aquestes dones que fugen del conflicte iniciat per Rússia. La consellera ha assegurat que el departament estàd'Esquadra per detectar-ho i després derivar-ho als serveis corresponents. Els casos de tràfic de menors no acompanyats estan en mans de laatén cada dia unes 500 persones -i en algunes ocasions han arribat a les 900- al centre que el govern espanyol va habilitar fa dues setmanes en un dels pavellons de Montjuïc de. El coordinador de l'entitat a Catalunya,s'ha mostrat content amb la feina de Creu Roja en aquest centre, del qual ha destacat sobretot les dimensions i que els ha permès concentrar l'atenció humanitària a les persones que fugen de la guerra.​​​​​

