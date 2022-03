Europa prohibeix l'ús d'un compost tòxic als cosmètics pel seu risc per a la salut

Eli el, també conegut pel nom comercial de Lilial, com a. Amb aquesta decisió, des de l'1 de març d'enguany ja no es pot comercialitzar a Europa cap cosmètic que faci servir aquesta substància química, una de les més utilitzades fins fa pocs anys en la indústria.El dictamen, recollit al Reglament (CE) nº 2021/1992 del Parlament i el Consell Europeu , arriba després que elalertés el 2019 que el seu ús no era segur. Ha calgut, però, que el Comité d'Evaluació del Risc de l'Agència Europea de Substàncies i Barreges Químiques comprovés amb una avaluació científica els seus riscos per a la salut per a prendre la decisió definitiva. Amb ella,La prohibició, però, te matisos. Una substància catalogada com a CMR. En aquests casos, se l'haurà d'indicar a l'embalatge. A banda de com a Lilial i butylphenyl methylpropional, també ens la podem trobar amb els noms de:En cas de tenir un producte a casa amb aquest compost, en el cas que es tracti d'un, no cal preocupar-se, ja que a l'esbandir-se hi ha menys possibilitats que sigui absorbit per la pell. Ara, si es tracta d'uno d'un. El mateix hauran de fer els supermercats, botigues o farmàcies que comercialitzin algun producte amb aquestes característiques, haurà de ser retirat del mercat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor