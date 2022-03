Oriol Mitjà explica el lloc on «mai s'hauria de retirar la mascareta»

Argimon respon

"Laalno s'hauria de retirar mai". Així de clar ha estatsobre l'element més popular de la pandèmia, ara que es comença a plantejar la seva retirada en espais interiors. L'epidemiòleg, en una entrevista a El Món a RAC1, creu que s'han d'oferira tots els usuaris delMitjà també s'ha posicionat sobre el canvi deque elimina les quarantenes dels positius que no tinguin, apuntant que preferiria abans que es retirés la mascareta obligatòria. "És una temeritat; encara no podem passar pàgina", ha assenyalat. En aquest sentit, l'investigador català va demanar aquest dimarts alsque continuïn donant baixes perencara que hagi caigut l'obligació d'un aïllament estricte per als casos asimptomàtics o símptomes lleus.Sobre el futur de la pandèmia, l'epidemiòleg creu que en els pròxims dotze mesos hi haurà una, i de fet, parla d'un repunt de casos en el pròxim mes. "És la tendència que s'està veient a tot", ha explicat. A més, creu que una nova variant "s'escaparà millor" de lesi de la, però veu "complicat" que sigui més transmissible que l'òmicron.Precisament per fer front a nousi noves, Mitjà creu que ens haurem de continuar vacunant contra la malaltia "cada sis mesos o un any". A més, també preveu en quin termini es pot produir una altra crisi sanitària d'aquesta mena: "En els pròximshi haurà una nova pandèmia amb característiques similars a la del Covid o pitjor".El conseller de Salut,, assegura que les decisions que s'han pres amb el nou protocol per abordar la pandèmia s'han fet d'acord amb els experts que treballen amb el departament. Respon, així, a Oriol Mitjà, que a través del seu compte de Twitter lamentava que elno hagi consultat l'adaptació del protocol aal Consell científic assessor de la Covid.Argimon assegura que es prenen decisions d'acord amb el que diuen experts que formen part del Consell, i que les baixes per Covid se seguiran donant amb criteri mèdic. Creu, a més, que cal "començar a tractar lacom una infecció respiratòria" i aprendre a conviure-hi.​​​​​​

