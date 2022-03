Ayuso fitxa Ortega Cano com a membre del Centre d'Assumptes Taurins de Madrid

Corrupció imparable.....

Per samurai el 30 de març de 2022

Partido Podrido, C's. Fachas y Vox son tres partidos anclados en la época de Franco y por lo tanto a extinguir....... El daño no esta en gobernar, sino en utilizar sus cargos para sobornar y enriquecerse. Anomalía era tener un gobierno corrupto. Inelegible e inhabilitado debería haber estado el corrupto Rajoy y sus secuaces para presidir el gobierno. "Nadie está por encima de la ley". Que ley, la que hicieron los corruptos a su medida?. El exgobierno mas corrupto de la historia de Spañistán dando lecciones de honestidad?. El Partido Podrido es una organización criminal creada para delinquir, utlizando el dinero de todos para enriquecerse. Su manera de actuar es común en todas las Comunidades y es tal su desfachatez que querían perpetuarse en el poder para seguir robando. Que salgan a dar una vuelta por nuestras calles y plazas estos corruptos y las veran llenas de indigentes por todos lados. Pero es que la gente tienen memoria de pez o quizá tienen miedo a que los que han entrado lo hagan peor?. Donde esta la democracia que pregonaban estos impresentables, cuando lo unico que saben hacer bien es llenarse los bolsillos? Ya esta bien de salvar bancos y hundir en la miseria a las personas al dejarlas sin trabajo y al no poder pagar el piso que estaban pagando, echarlas de sus casas, para mayor regocijo de especuladores, bancos y fondos buitres. Donde se aplica esa Constitución tan manida que dice que todos tenemos derecho a un trabajo estable y a una vivienda digna? Justícia?.....Pues va a ser que no. Injustícia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos, vergüenza de Europa. Si me pegan, me divorcio..... Catalunya is not Spain !!*!!