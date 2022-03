Els comuns impulsen al Parlament l'increment d'impostos a les elèctriques per abaratir el transport públic

ha registrat unaperquè les grans"assumeixin part del cost de la crisi". Concretament, demanen augmentar-los uni abaratir el preu del transport públic amb la recaptació. "Repsol, Endesa, Iberdrola i Naturgy van tancar el 2021 amb un 33% més de beneficis que l'any anterior; ara també han de pagar un 33% més d'impostos i abaratir el preu dels bitllets de metro, Ferrocarrils i Rodalies", ha demanat la líder dels comuns,. La presidenta del grup parlamentari ha lamentat que la Generalitat actua "com un espectador i no com una institució amb capacitat d'intervenir"."La responsabilitat a les elèctriques no es demana, s'exigeix amb la llei a la mà", ha subratllat. La proposta consisteix a abaixar els preus del transport públic a tota l'ATM de manera temporal, amb una duració de tres o quatre mesos, en la línia del que també ha defensat l'alcaldessa de Barcelona,, que aposta per reduir a la meitat el cost de la T-Usual. Els comuns han registrat la proposició aquest dimecres i serà en la pròxima reunió de la mesa i la junta de portaveus quan es decidirà a quin ple es debat i es vota. Albiach assenyala que s'hauria de posar en marxapel context d'emergència actual, per les conseqüències de la guerra a Ucraïna.En una roda de premsa al Parlament, Albiach ha expressat que ja van exposar aquesta mesura a la resta de grups parlamentaris -excepte Vox- en la trobada que va convocar el president del Govern,, per abordar els efectes de la invasió russa a Ucraïna. Aleshores, els grups" sobre aquesta iniciativa. Ara, els comuns sí que intentaran recollir els suports necessaris perquè la proposició tiri endavant.La proposició de llei vol modificar dos articles de la Llei 5/2020 de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'ique incideixen en el medi ambient. Els comuns van negociar aquest impost amb el Govern en les converses per aprovar els pressupostos del 2020. Ara, diu Albiach, cal "reequilibrar-lo". "El 33% dels ingressos relacionats amb les activitats de transport d'energia elèctrica efectuada pels elements fixos del subministrament d'energia elèctrica han deper garantir el consum energètic a les persones en situació de necessitat", apunta el text.L'exposició de motius de la proposta també indica que els guanys de les grans elèctriques es van multiplicar per tres el 2021. "Repsol, Endesa, Iberdrola i Naturgy van tancar el 2021 amb un benefici net conjunt d'11.054 milions d'Euros,que el 2020". "En tots els casos han crescut més els beneficis que el volum de facturació, que va augmentar 'només' un 33% respecte a l'any anterior", denuncien. En Comú Podem considera que l'augment del preu del cost de l'energia, que ha arribat a nivells rècord, i l'augment dels beneficis de les grans empreses "justifica un augment de la quota tributària". També que "la compensació del cost social" -que ja consta a la llei inicial- "ha d'incloure el cost que els usuaris han de suportar degut a aquesta crisi".

