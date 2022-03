La factura de la desfeta: Cs va gastar 422.000 euros per aconseguir cada diputat el 14-F

El PDECat retorna mig milió fraccionadament

Lade fa un any van suposar unaconsiderable per a. Va ser la candidatura que va gastar més recursos en aquella campanya, amb, però tan sols va aconseguir sis diputats. Cada escó, per tant, li haurà costat 421.694 euros i lade tota aquesta despesa, ja que aquesta, en bona part, és proporcional als resultats obtinguts.Són dades de l'informe de lade fiscalització d'aquells comicis, fet públic aquest dimecres, el qual analitza les quantitats i gestió dels recursos econòmics del partits de cara al. En total, hi van destinar 11,2 milions d'euros, essentque més va gastar, amb 2,1 milions en total. Com va ser la força més votada, però, el cost per escó va ser de 62.421 euros i el 84,5% del pressupost el cobrirà l'aportació pública.Per darrere en despesa electoral es troben(1,7 milions) i(1,6 milions), els quals van destinar prop de 50.000 per cada diputat finalment assolit, les quantitats més baixes i similars a la de l'altre partit independentista, la, qui va gastar menys en aquells comicis (449.343 euros) i l'únic a qui. Sorprèn també l', d'1,4 milions, malgrat ser llavors partit extraparlamentari, amb un cost elevat per escó assolit (127.932 euros).Tot i això, la despesa per seient obtingut és més alta per al(només per darrere de Cs), que en va aconseguir només tres, amb 271.178 euros gastats per a cadascun d'ells. En el seu cas, a més, com que tots han anat alper no poder conformar grup propi, la subvenció electoral tan sols li retornarà un 12,4% de tota la factura electoral. Finalment,va tenir el segon pressupost més baix, de tan sols 679.162 euros, per bé que el cost per cada diputat va ser superior al dels independentistes i el PSC.Del total de despesa computada per la Sindicatura de Comptes, 3,7 milions responen a l'. Tot i això, el Ministeri de l'Interior va destinar també 7,2 milions a trameses electoral i el Departament d'Acció Exterior de la Generalitat, 2,7 milions més, excepcionalment per la Covid. El, una xifra que la Sindicatura de Comptes insta a analitzar per reduir, malgrat que les crides a fer enviaments conjunts de tots els partits fins ara no han tingut èxit.El que sí que ha canviat en relació a anteriors convocatòries és la font d'ingressos. Només Junts i PSC han rebut(de 93.429 i 18.275 euros, respectivament) i cap formació ha demanat. Els dos anteriors partits es van endeutar per 1,4 i 1,3 milions respectivament, però a través deen els dos casos. Els fons propis i la subvenció electoral inicial (que després es revisa en funció dels resultats) són clarament les fonts d'ingressos per afrontar la campanya. Vox, sense accés a recursos públics, va pagar-la amb 1,4 milions del compte del propi partit.En tot cas, la Sindicatura reclama en el seu informe que cal revisar l'de despeses electorals i finançament de partits polítics subscrit el 2001, per actualitzar-ne el contingut i pel fet que només PSC, ERC i PP es mantenen entre els firmants (CDC, Unió i ICV ja no existeixen i Vox, CUP i Cs han entrat més recentment al Parlament). Aquestes tres formacions, per tant, són les úniques que encara el compleixen, per exemple, entregant durant la campanya el seu pressupost per afrontar-la, per analitzar després el desviament que hi ha tingut lloc.El document també recull que el PDECat va percebre una subvenció inicial de 521.816,8 euros per fer front a la campanya, en gaudir dels drets electorals de JxCat, els quals haurà de retornar en quedar fora de la cambra. Va fer un pagament inicial de 91.816,8 euros i va sol·licitar, fins al gener de 2024. Per contra, malgrat que la CUP i els comuns haurien pogut optar a una subvenció electoral d'1,4 i 1,2 milions, respectivament,d'aquestes quantitats i van sol·licitar tan sols rebre 456.318 i 449.343 euros de fons públics, respectivament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor