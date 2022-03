Un camió provoca el caos a la C-17 en evitar atropellar un gos

Laha estat tallada aaquest matí per l'. Segons el Servei Català de Trànsit, el vehicle ha quedat entravessat al mig de la via en sentit Barcelona per evitar atropellar un. El conductor ha resultatLa via ha estataproximadament (a partir de tres quarts d'11 del matí) i ha causat uns, que han arribat fins a Hostalets de Balenyà, també a Osona. A hores d'ara, després de retirar el camió, ja s'haD'altra banda, també hi ha hagut un accident a la, a, també a Osona i en sentit Girona. S'hi han vist implicats dos vehicles i. La via ha estat tallada un quart d'hora.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor