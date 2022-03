La família d'Helena Jubany exigeix als «encobridors del crim» que expliquin tot el que saben

🔴 @joanjubany: "El Francesc Macià va estar coordinant-se per telèfon amb tots els implicats, preparant les coartades que havien de donar, però es van contradir a les declaracions. Els emplacem que deixin de cobrir un assassinat".#ElsMatinsTV3

La família d'ha exigit als "" que parlin i expliquin tot allò que saben sobre la mort de la noia ara fa poc més de vint anys a. En declaracions a Els Matins, el germà de la víctima,, ha assegurat que els assassins són de l'entorn de la(UES), de la qual Jubany n'era membre, i tenen clar que els anònims que va rebre abans de morir estan relacionats amb el crim. "Hi ha gent que té informació", assegura la família a través d'un comunicat.Concretament, donen dos noms:. El proper 20 d'abril, un dels sospitosos del crim,, autor d'un dels anònims, passa per davant del jutge que investiga el cas. Sobre Sanllehí, la família sosté que va canviar la declaració per fer-les coincidir amb les de Jiménez. Sobre Macià, que era el responsable de la, asseguren que va coordinar-se per telèfon amb tots els implicats en els fets. "Van passar el cap de setmana junts i es van contradir en les seves declaracions", ha dit Jubany.La família insisteix, també, queestà implicat en el cas. Jubany va ser assassinada al bloc de pisos on vivien Laiglesia i, a qui se li va atribuir el crim i es va suïcidar a la presó. "Els assassins de l'Helena Jubany continuen dins de la UES", ha deixat clar Jubany. Tots els noms que sobrevolen el crim són de la mateixa colla d'amics, encara ara.La família ha demanat que, "", expliquin allò que saben i avisa que, si continuen callant, poden incórrer en un delicte d'"encobriment d'assassinat". "El cas d'Helena Jubany és uni no podem permetre que quedi impune", reblen els familiars. Quan el cas estava a punt de prescriure, el jutge, a instàncies de la família, va acceptar reobrir el cas i incloure nous sospitosos.

