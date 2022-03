El govern espanyol ha autoritzat de forma "excepcional i temporal"que es poden comprar per "impedir el desproveïment". La mesura, publicada aquest dimecres al BOE, forma part del reial decret llei 6/2022, de 29 de març, de mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de laEn concret, l'executiu introdueix un nou apartat a la llei d'ordenació del comerç minorista que diu que "excepcionalment, quan hi hagique ho justifiquin, els establiments comercials podran suspendre amb caràcter temporal laprevista en l'apartat 2 de limitar la quantitat d'articles que pot adquirir cada consumidor"."Aquestes mesures hauran d'estar justificades i s'adoptaran de manera proporcionada quan sigui necessari per evitar eli garantir l'accés de tots els consumidors en condicions equitatives", estableix el reial decret.

