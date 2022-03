El Govern defensa que s'ha «parat el cop» dels tribunals a la immersió

La consellera de, ha protagonitzat aquest dimecres un esmorzar informatiu alen el qual ha defensat que, amb el nou decret del Govern, aprovat la setmana passada, s'ha "parat el cop" dels tribunals a la. "De moment, s'ha aturat el cop i s'ha aconseguit que no s'insti a aplicar la sentència", ha apuntat Ciuró en referència al veredicte que imposa un 25% de castellà a les aules. Dimarts de la setmana passada, el consellerva explicar els detalls del nou decret, que no estipula percentatges per a cada idioma en els programes educatius del país.Pel que fa a la proposició de llei de reforma de la norma de política lingüística del 1998, pactada primigèniament entre, eli els-posteriorment, només unes hores després de signar-se, els primers se'n van desmarca r-, la consellera ha demanat treballar per buscar el màxim "consens de país". Pel que fa a la situació del català a la justícia, Ciuró ha indicat quees publiquen en la llengua del país -a les Terres de l'Ebre el percentatge supera per poc l'1,1%-, i ha demanat que saber satalà hauria de ser unper exercir a Catalunya.En clau política, l'esmorzar informatiu ha girat al voltant de l'entrevista publicada aquest dissabte a NacióDigital en la qual defensava "no autoexcloure's del terreny de joc" a l'hora d'explorar pactes amb ela la Generalitat. Després d'aquella entrevista, la direcció de Junts, el seu partit, va fer públic un comunicat en el qual descartava qualsevol entesa amb els socialistes . Preguntada per la qüestió en l'esmorzar d'aquest matí, Ciuró s'ha alineat amb el resultat del 14-F de l'any passat -52% de vot independentista- i, tant en l'àmbit municipal com en el supramunicipal i també a, on ERC ofereix suport al PSOE."Arreu hi ha pactes, tothom pacta amb tothom. Si es fa un escàner, és així. Estem on estem, el full de ruta és el del 14-F, hi estem plenament compromesos", ha assenyalat la consellera de Justícia, que ha indicat quedesprés del comunicat. En tot cas, Ciuró ha circumscrit a l'àmbit "personal" l'opinió sobre els pactes amb el PSC, i ha volgut clarificar que. "Estic arrenglerada amb el que diu el meu partit: no hi ha cap canvi com a conseqüència del resultat del 14-F. No obre la porta a res diferent", ha indicat la consellera, que ha estat presentada perPreguntada després per l'operativitat de la, Ciuró ha indicat que s'ha de fer un exercici "més eficient i eficaç" a l'hora de vertebrar-lo. "Podem tenir un 70%, un 80% o un 90%, però", ha remarcat la consellera de Justícia, que ha preferit parlar de "maneres d'avançar" i no tant de "percentatges". "El 52% existeix, la gent ens va donar el suport", ha remarcat. En l'entrevista a NacióDigital , Ciuró va indicar que aquesta majoria "són els pares" en la mesura que no havia aconseguit ser operativa en casos com el deo com pot passar quan arrenqui el judici oral a Laura Borràs, presidenta del Parlament.En la introducció, Turull ha arrencat ironitzant amb la seva condició de dirigent condemnat per sedició pel. "Normalment, quan fas una conferència com aquesta, demanes que et presenti algú de molt prestigi, no algú amb una pena de presó de dotze anys", ha ressaltat l'exconseller de la Presidència, que ha posat de manifest que Ciuró hauria pogut ser abans membre del Govern -precisament per anar a Presidència- però que va prioritzar ser el projecte de Junts a, ha ressaltat Turull, que ha considerat que "fa i farà molt bona feina" al capdavant de Justícia, on va aterrar després de la reedició del pacte amb ERC.A la taula presidencial s'hi han assegut el vicepresidenti les conselleres, acompanyades de, titular d'Educació i màxim representant d'en l'esmorzar informatiu. En les últimes setmanes, la figura de Cambray s'ha convertit en una de les més controvertides del Govern arran de la vaga de mestres, que ahir va viure la quarta jornada i avui es tanca amb un últim dia d'aturada a l'espera de com evolucionen les negociacions. A la taula del costat s'hi han assegut exconsellers com, i també dirigents de l'antigacom, amb els quals va compartir militància. Ciuró, abans de ser consellera, també va ser diputada aPreguntada sobre el futur de Junts, que celebrarà un congrés aquest any , la consellera ha indicat que espera. En l'entrevista d'aquest dissabte, la dirigent del partit defensava la necessitat de fer "endreça", i feia aquesta reflexió: "Ara el partit no està per donar resposta a la realitat que tenim". Una de les incògnites que haurà de resoldre el conclave, previst entre els mesos de juliol i octubre, és quin paper jugarà Turull, a qui sectors del partit preferirien com aen el lloc de Sànchez, qüestionat sempre de manera anònima dins de Junts.

