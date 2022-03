Interior recuperarà 49 mossos de Trànsit que s'havien perdut des del 2016

Elrecuperaràde Mossos d'Esquadra en els sectors de. El 2016 es va decidir que de les 22 àrees de trànsit que hi havia distribuïdes per les comissaries del territori es passés a 16. Així, sis regions de Catalunya van perdre els seus agents de Mossos dedicats al trànsit. Això provocava, segons la conselleria, que els agents convencionals (els de l') haguessin d'atendre sovint accidents de trànsit i no poguessin ocupar-se de les seves tasques habituals. Després de les queixes de les sis regions afectades, Interior ha decidit recuperar aquests 6 sectors de trànsit i els 49 agents que s'havien perdut.Segons ha explicat el Departament d'Interior, la manca de recursos econòmics que vivia la conselleria al 2016, la impossibilitat de convocar noves places d'agents i la necessitat de cobrir altres prioritats, va fer prendre la decisió d'eliminar 6 de les 22 àrees de trànsit que hi havia en diferentsdel territori. Concretament van ser les d'Aquestes unitats, cadascuna de les quals tenia un nombre diferents d'agents en funció de les necessitats de cada àrea, no es van suprimir de cop sinó que es va decidir que cada vegada que algun dels seus agents abandonés la unitat per la causa que fos, no es reemplacés. Així, en els últims anyspertanyents a aquestes unitats fins a fer-les gairebé inexistents.Les comissaries dels municipis esmentats van notar aquesta pèrdua d'agents perquè al no tenir policies encarregats específicament de les qüestions de trànsit, quan hi havia un accident a la seva regió havien d'esperar a que hi anessin els agents de trànsit de la regió més propera, que podien ser lluny i tardar molt en arribar, o que hi anessin els agents de seguretat ciutadana, que llavors deixaven d'ocupar-se a les seves"Si hi havia un accident a Piera (Anoia), la comissaria encarregada de gestionar la situació, la d'Igualada, podia esperar a que hi anés la de Manresa (a 40 km) o anar-hi ells mateixos (a 20 km). Però si hi anaven des d'Igualada, els que hi anaven no eren agents de trànsit sinó agents de l'Àrea Bàsica Policial, que deixaven de fer altres tasques", ha exposat aquest dimecres el conseller d'Interior,. Segons el conseller, aquesta manca de recursos provocava moltes disfuncions i els alcaldes dels municipis afectats es queixaven de la situació.Per això, Interior ha decidit recuperar aquests sis sectors de trànsit que s'havien perdut: Igualada, Mora d'Ebre, Montblanc, Olot-Ripoll, Sant Feliu de Guíxols-Cost Brava i Mataró-Maresme. Ho faran destinant a aquestes àrees efectius de nova fornada: tant dels que estan ara mateix a l'escola policial com de lesque estan convocades per aquest any. Elena ha explicat que és una decisió que va en la línia del departament de "fer una policia de proximitat" i que la intenció és que aquestes 49 places

