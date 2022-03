Les sèries i pel·lícules de Netflix que desapareixen aquesta setmana

29 de març

30 de març

31 de març

1 d'abril

2 d'abril

3 d'abril

. Una setantena de sèries i pel·lícules desapareixen de la plataforma aquesta setmana, entre finals de març i principis del mes d'abril.obliga al servei de contingut en streaming a retirar diverses obres destacades del seu catàleg.Hi ha pèrdues molt sensibles per als fanàtics, com moltes pel·lícules d'animació (la trilogia de, la de) i diverses obres aclamades per la crítica, com. També es perden sèries, com la doblada en català Inuyasha, o Vicky el Viking.Simplement, per qüestions de llicència. Totes les que desapareixen no són ni de creació pròpia ni hi participen en la producció, fet que retalla encara més el temps d'estada a la plataforma. En el cas de les de creació pròpia, s'hi queden per sempre -fins que Netflix decideixi el contrari-.Ells mateixos han lamentat diverses vegades la decepció dels usuaris, que veuen com moltes de les seves obres preferides marxen de la plataforma., però adquirim les llicències per un determinat període de temps", han assegurat des de la plataforma. Encara que desapareguin desenes de títols, Netflix incorporarà noves temporades de sèries i aterraran estrenes molt esperades pel públic.· Hasta que llegó su hora· The China Hustle· Kung Fu Panda· Kung Fu Panda 2· Cómo entrenar a tu dragón· Bee Movie· Madagascar· Madagascar 2· Madagascar 3· Solomon Kane· Wallace & Gromit: La maldición de las verduras· El Reino Prohíbido· Bottom of the World· Ratónpolis· Insidious 2· Pajanimals· Vecinos Invasores· Megamind· La mujer de negro· El gato con botas· Hermosas Criaturas· Yu-Gi-Oh!· Yu-Gi-Oh! Arc -V· El Orígen de los Guardianes· Dinotren· Sid, el niño científico· Space Racers· El Truco Final (The Prestige)· Maria Antonieta· Mad Max· Mad Max 2· El castigo· Peppa Pig· Underworld: La rebelión de los licántropos· Bala Loca· Inuyasha· Una· Looney Toones: De nuevo en acción· No es otra estúpida película americana· Cosas que hacer antes de los 18· JingleKids· The Spy Who Fell To Earth· Operación Odessa· American Sniper· Cazafantasmas 2· Juego Siniestro· The Giver· One Direction, así somos· La Antena· Jeremy Scott: The People's Designer· Psycho-Pass· Eyes Wide Shut· Vicky The Viking· En la línea de fuego· Salidos de cuentas· En qué piensan los hombres· Un equip legendario· La Máscara· Mi mejor amigo· Horror Story· Azhar· Eight Grade· World War Z

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor