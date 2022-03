La Fiscalia europea carrega contra la Fiscal General de l'Estat i manté la investigació pel cas Ayuso

Conflicte de competència

Laha acusat laespanyol,, de "desafiar la supremacia del dret de la Unió Europea" per haver dividit la investigació contra laper l'adjudicació d'un contracte d'emergència per comprar mascaretes al principi de la pandèmia que hauria tingut com a mitjancer el germà de la presidenta. "Aquesta decisió no està en línia amb les lleis de la UE i continuarem la investigació", assegura la fiscalia europea en un comunicat publicat aquest dimecres., la fiscal europea en cap, ha expressat la seva "preocupació" per la postura de Delgado.Kövesi critica Delgado per haver decidit sobre el "" entre la fiscalia espanyola i l'europea, que també estudia el cas per possible frau dels fons europeus. "La Fiscal General de l'Estat és la superiora jeràrquica de l'organisme nacional i, per tant, parcial en el procediment en curs", afirma Kövesi. A més, la decisió s'ha pres "sense escoltar a les parts en conflicte per la competència" del cas, apunta.La fiscal europea també es queixa que la llei espanyola no permet recórrer la decisió de Delgado. "Això impedeix alexercir el seu mandat exclusiu per garantir la correcta interpretació de la llei de la UE i, per tant, constitueix un desafiament a la supremacia de la llei de la UE", lamenta Kövesi.La Fiscalia Europea va reclamar el 16 de març la investigació en entendre que el contracte es va pagar amb, i que hi podria haver hagut delictes de frau a la Hisenda Europea, malversació i suborn. Delgado cedeix aquesta part de la investigació a Europa, però manté la que investiga delictes de corrupció.El 25 de febrer d'aquest any, el(SNCA) informava la Fiscalia Europea que l'1 d'abril del 2020 la Conselleria de Madrid havia adquirit 250.000 mascaretes FFP2-3 per un preu unitari de 5 euros més IVA i un import total d'1.512.500 euros a l'empresa Priviet Sportive.L'1 de març, la Fiscalia Europea reclamava a l'espanyola la documentació referida a la investigació sobre el cas atès que la compra havia estat "finançada segons sembla amb fons Feder". S'apuntava a dos delictes, frau als pressupostos de la Unió Europea i malbaratament. Fiscalia espanyola i europea discrepen, però, entorn de quina de les dues té les competències per investigar el cas, per la qual cosa va caldre la intervenció de la Fiscal General de l'Estat.Delgado subratlla les diferències en els objectius de la investigació de la Fiscalia Europea i la de la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada, ambdues centrades, però, en diferents conductes relacionades amb la contractació "d'emergència" esmentada, duta a terme per la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid l'1 d'abril del 2020 "en què hauria fet de mitjancer el germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Tomás Díaz Ayuso".En aquest sentit, segons Delgado la investigació que ha iniciat la Fiscalia Europea concerneix els interessos financers de la Unió Europea, mentre que l'assumida per la Fiscalia Especial es refereix a delictes de corrupció. Aquesta última, afegeix, pretén aclarir si un funcionari va contractar amb una empresa determinada induït pel seu superior; si un particular va obtenir d'una empresa una remuneració indeguda a canvi d'exercir influències sobre un funcionari públic, o si un particular va poder emetre a una empresa una factura amb dades no veraces pel que fa a la causa o quantia d'aquesta remuneració.Aquests fets, considera Delgado, "no serien constitutius de malversació ni de frau a la Hisenda Europea ni de suborn, sinó de tràfic d'influències o falsedat en document mercantil".Són conductes que queden "clarament diferenciades" del contracte mateix que la Fiscalia Europea considera l'instrument d'una possible malversació o frau "i no es troben indissociablement vinculades a aquests delictes a efectes de la investigació".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor