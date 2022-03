Elon Musk assenyala les tres pitjors amenaces que afronta la humanitat

El multimilionariés un dels gurús econòmics amb més seguidors de tot el planeta. Independentment dels seus èxits en el sector de les finances,i per diverses qüestions futuristes que poden ampliar els coneixements, els recursos i els límits de la ciència actual. En una conversa amb diversos periodistes deMusk ha deixat clar quines són les principals preocupacions que ha d'afrontar la humanitat per tal de seguir avançant en el seu futur., en determina tres.La primera de totes és la natalitat de la humanitat. En paraules seves, és la més important de totes, "ja que podria ser l'amenaça més gran del futur de la civilització". Musk, que segueix immers en el seu projecte per intentar, ja havia declarat anteriorment que els índexs de natalitat del planeta "eren molt irregulars".considera que "hi ha estimacions de població de l'ONU que s'han d'actualitzar, que no tenen cap mena de sentit". En aquesta línia, considera que es patirà "un col·lapse de fertilitat global". En segon lloc, el magnat considera que el planetaNo és el primer dels grans multimilionaris que posa el focus en les IA: des dehan assenyalat que serà determinant en el futur.La darrera i última de les preocupacions de Musk és l'extremisme religiós, encara que no ha determinat de quin tipus ni en quin grau.connecta directament amb el seu projecte per poblar Mart i aconseguir crear un assentament autosuficient al planeta vermell.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor