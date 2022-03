Montserrat es modernitza

Un pas endavant en la transformació digital del santuari

Lai l'operador d'infraestructures dedotaran el Santuari de Santa Maria dei el seu entorn de la tecnologia i els serveis de connectivitat propis d'una. Això serà possible gràcies a l'acord de mecenatge signat entre la Fundació Cellnex i la-en el marc de la celebració del mil·lenari del monestir, que tindrà lloc l'any 2025-, que permetrà el desplegament d'un sistema integral d'(IoT) format per sensors, una xarxa de transmissió de dades i una plataforma informàtica per a la recollida, monitorització i gestió proactiva de dades en temps real i a distància.D'aquesta manera, es facilitarà, entre d'altres, l'eficiència en la gestió d'i el control de laL'objectiu és oferir un millor servei, tant a la comunitat benedictina com als visitants i pelegrins del Santuari.El conjunt del sistema permetrà controlar i gestionar d'una manera automàtica i en temps real l'aforament d'espais com la, elo el; així com el nivell d'ocupació conjunta dels aparcaments situats a la carretera d'accés i al nou pàrquing subterrani del monestir. El sistema també permetrà prevenir i detectar qualsevol tipus d'intrusió en els centres aïllats i allunyats de l'Abadia.A més, en els llocs de més afluència de públic -incloses les botigues i els espais de restauració-, s'instal·laranper tal de controlar en tot moment el nivell de qualitat de l'aire i activar, en cas que sigui necessari, els recursos adients per a una correcta ventilació dels espais. De la mateixa manera, i en el marc de l'acord entre ambdues entitats, Cellnex passarà a operar les infraestructures de telecomunicacions del monestir destinades a donar cobertura de veu i dades a l'àrea del santuari per part delsEl, prior del monestir i comissari del Mil·lenari 2025, assegura que aquest acord "representa un pas endavant molt important en el projecte que anomenem Smart Santuari, que implica una millora evident de la connectivitat a Montserrat. Aquesta col·laboració amb la Fundació Cellnex implica un salt de qualitat substancial en els serveis que actualment s'ofereixen al pelegrí i visitant de Montserrat, de manera que puguin gaudir d'una estada d'acord amb les necessitats actuals. Des de l'abadia estem molt satisfets d'aquest treball conjunt amb una entitat tan compromesa amb el territori, com és la Fundació Cellnex".El president de la Fundació Cellnex,, ha subratllat que "el projecte Smart Santuari entronca perfectament amb l'objectiu de la Fundació de treballar per la inclusió digital, social i territorial a partir de projectes que millorin l'accés a la connectivitat, apropant la tecnologia a les persones i afavorint la millora de connexions en territoris i espais de singular rellevància patrimonial i històrica com Montserrat; i ens fa especial il·lusió fer-ho coincidint amb la celebració del mil·lenari del monestir"., director general de Cellnex a Espanya, ha destacat que, "en aquest sentit, estem molt contents de poder posar a disposició de l'Abadia de Montserrat la nostra experiència en el desplegament, manteniment i operació de xarxes d'Internet de les Coses (IoT). Diàriament a les xarxes IoT que gestionem des de Cellnex s'hi connecten més de tres milions d'objectes i els múltiples serveis que se'n deriven. Són un tipus de xarxes que destaquen pel seu baix ample de banda, el llarg abast que tenen i la seva robustesa, i són energèticament molt eficients. A més, repercuteixen directament en situacions quotidianes del dia a dia com les que posarem en pràctica en aquests primers casos d'ús que desenvoluparem al santuari i el seu entorn vinculats principalment a la gestió eficient dels espais i al confort tant de la comunitat com dels visitants".

