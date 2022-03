El dia que Will Smith va «amenaçar» Pablo Motos per uns comentaris a la seva dona: «Compte...»

Will Smith ya avisó en su día a Pablo Motos de lo que le podía pasar. #Oscars pic.twitter.com/7tgQ6mi8fO — Toni Morejón (@ToniMorejon) March 28, 2022

La bufetada deper una broma sobre la calvície de, la seva esposa, continua sent el tema del moment dos dies després. Gairebé no queda ningú per pronunciar-se - la parella d'actors ja ho ha fet -, però l'hemeroteca és insuperable.Usuaris de Twitter han recuperat un moment de Will Smith en una entrevista aen el qual va amenaçar -se suposa, en broma-pels comentaris que anava a fer a Jada Pinkett Smith. "Compte, amic", va advertir-lo.Els fets es van produir fa uns dotze anys. El presentador va encadenar elogis a tothom qui hi havia al plató. Va començar pel fill del matrimoni, i quan es va acostar a ella, l'actor el va avisar abans de començar:", va etzibar-li mentre escoltava amb atenció."Ets una de les millors actrius del món, això no ho descobreixo jo, però a més ets...", va arrencar Motos. "", el va tornar a interrompre Smith. "Ets tan bonica per dins que se m'ha oblidat com de bonica ets per fora". Les paraules van passar el filtre de l'actor, que va abraçar el presentador. "", va destacar Motos. No sembla que aquestes últimes paraules quadrin amb el comportament de la gala dels Oscars.

