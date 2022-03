Sánchez justifica el gir amb el Sàhara perquè veu una «finestra d'oportunitat» per resoldre el conflicte

El president del govern espanyol,, ha justificat haver fet ara el gir sobre el Sàhara Occidental perquè veu una" per resoldre el conflicte amb el nomenament d'un nou enviat especial de lesa l'octubre de l'any passat. En una compareixença aquest dimecres al matí al Congrés, Sánchez ha defensat que Espanya ha de tenir un "paper actiu" i ha assegurat que després de 46 anys s'albira la possibilitat d'obrir una negociació entre les parts que permeti assolir una solució "mútuament acceptable"."Espanya considera la proposta marroquina com", ha dit, i ha insistit que les Nacions Unides han de ser "el marc per solucionar-ho". Sánchez ha reivindicat que la postura adoptada és el camí de la "política real" que permet donar "estabilitat i seguretat" a Espanya i a les ciutats autònomes de. El president del govern espanyol ha afirmat que cal assegurar que el trànsit migratori és "segur i fluid"."El Marroc és un soci estratègic i indispensable", ha dit, i ha defensat haver engegat aquesta "nova etapa en les relacions" amb aquest país que permetrà "defensar els interessos d'Espanya". El cap de l'executiu espanyoli ha dit que cal parlar d'un "pas més en el camí iniciat fa 14 anys" quan Marroc va fer la proposta d'autonomia. Sánchez ha negat que tingui "desinterès ni desatenció al patiment del poble sahrauí". Sánchez ha demanat a l'oposició que tingui en compte la "complexitat" de la qüestió en les valoracions del posicionament del govern espanyol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor