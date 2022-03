El govern espanyol s'obre a prorrogar les mesures anticrisi si la guerra d'Ucraïna s'allarga

Crida l'atenció al flanc sud de l'OTAN

El president del govern espanyol,, ha desgranat aquest dimecres al Congrés les mesures que el seu executiu ha activat per plantar cara als. Les mesures, que inclouen una rebaixa del preu del combustible i un topall del 2% d'increment dels lloguers- s'activen aquest 1 d'abril i tenen una durada prevista de tres mesos, fins al 30 de juny. Segons Sánchez és un pla "ambiciós" que dona una "resposta efectiva" a les conseqüències de la guerra, però "si la guerra s'allarga i té altres conseqüències" el seu govern "no dubtarà a actuar de nou".Sánchez ha fet aquestes manifestacions durant la seva compareixença alon està informant del pla anticrisi elaborat pel seu executiu, de la cimera de l'OTAN i delde la setmana passada, així com del canvi de posició respecte al Sàhara.Sánchez ha defensat les seves actuacions al Consell Europeu encaminades a rebaixar el preu de l'energia, i que han tingut com a resposta el permís per topar el preu del gas a "l'illa energètica" de la. Un moviment "històric" que ara –ha dit- tindrà continuïtat en el futur amb noves mesures de protecció dels consumidors i empreses.Igual que ha fet el, Sánchez ha admès que la dada d'inflació del mes de març -9,8%, la més alta en 37 anys- és "dolenta" però ha promès que el seu pla de mesures anticrisi permetrà redreçar-la. El 73% d'aquest creixement, ha recordat, és fruit de l'impacte de la invasió d'Ucraïna sobre els preus de l'energia i els aliments no elaborats.En aquest marc ha apel·lat a la "unitat, un esforç col·lectiu" i a la necessitat d'un estat del benestar "fort" per plantar cara a l'escenari que dibuixa la pandèmia de la Covid i els efectes de la guerra a Ucraïna. "" i per "deixar de banda els retrets i el sectarisme" i "treballem units?", ha preguntat.El president espanyol ha defensat la necessitat dei l'OTAN a l'atac de Rússia a Ucraïna. "Creiem que el reforçament actual al flanc oriental és l'adequat", ha dit, i estem davant "d'una realitat estratègica molt més perillosa que la que hem tingut fins ara".En aquest marc ha afirmat que la cimera dede l'OTAN al mes de juny serà "fonamental" per al futur de l'aliança. "Haurem de construir una defensa col·lectiva basant-nos en una anàlisi prèvia exhaustiva tenint en compte totes les amenaces", ha dit.Ha destacat que l'Estat vol que l'OTAN centri també part de la seva atenció al flanc sud de les fronteres europees, al, en qüestions relacionades amb la seguretat, emigració i el. "La seva estabilitat és una font de preocupació lògica per a la UE"; ha dit.En aquest marc, ha reiterat que la seva voluntat és situar la despesa de l'Estat en defensa aldel PIB en els pròxims anys, en la línia dels compromisos adquirits amb l'OTAN. Actualment, la despesa se situa entorn de l'1,2%.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor