El president del govern espanyol,, ha admès aquest dimecres que la dada d'inflació que situa l'increment de l'IPC en un 9,8% , el més gran en 37 anys, és "dolenta" i "afecta la nostra economia, la nostra societat i en particular als col·lectius més vulnerables". En tot cas, ha promès que el pla de resposta que el seu executiu va aprovar al consell de ministres d'aquest dimarts i l'acord assolit a Brussel·les per establir un preu de referència al gas "ens permetrà en els pròxims temps doblegar la corba i estabilitzar el cost de la vida".Sánchez ha fet aquestes manifestacions durant la seva compareixença aldels Diputats, on està informant del pla anticrisi elaborat pel seu executiu, de la cimera de l'i delde la setmana passada, així com del canvi de posició respecte al Sàhara. Igual que ha fet el, Sánchez ha afirmat que el 73% d'aquest creixement és fruit de l'impacte de la invasió d'Ucraïna sobre els preus de l'energia i els aliments no elaborats.En aquest marc ha apel·lat a la "unitat, un esforç col·lectiu" i a la necessitat d'un estat del benestar "fort" per plantar cara a l'escenari que dibuixa la pandèmia de lai els efectes de la guerra a Ucraïna. Ha apuntat en diverses vegades a aquesta "unitat", que s'ha convertit en l'eix central del seu discurs. "Què més ha de passar perquè responguem units" i per "deixar de banda els retrets i el sectarisme" i "treballem units?". Sánchez ha promès que el seu govern actuarà "amb justícia, determinació" i buscant la "unitat". "Precisament ara que el món deixava enrere la pandèmia i ens endinsàvem a la recuperació", ha dit.El president espanyol ha defensat la necessitat de resposta dels governs europeus i l'OTAN a l'atac de. "Creiem que el reforçament actual al flanc oriental és l'adequat", ha dit, i estem davant "d'una realitat estratègica molt més perillosa que la que hem tingut fins ara". En aquest marc ha afirmat que la cimera de Madrid de l'OTAN al mes de juny serà "fonamental" per al futur de l'aliança. "Haurem de construir una defensa col·lectiva basant-nos en un anàlisi previ exhaustiu tenint en compte totes les amenaces", ha dit.Ha destacat que l'Estat vol que l'OTAN centri també part de la seva atenció al flanc sud de les fronteres europees, al Sahel, en qüestions relacionades amb la seguretat, emigració i el terrorisme. "La seva estabilitat és una font de preocupació lògica per a la UE", ha dit. El president espanyol ha reiterat que la seva voluntat és situar la despesa de l'Estat en defensa al 2% del PIB en els pròxims anys, en la línia dels compromisos adquirits amb l'OTAN. Actualment lase situa a l'entorn de l'1,2%.

