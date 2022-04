«Viure la guerra des de la distància et fa sentir responsable»

Liudmyla Andriichuk. Foto: Marc Orts

La vida de refugiada a Catalunya

Liudmyla, Timur i Valentina. Foto: Marc Orts

El combat des de la distància

Altres notícies que et poden interessar

"Surt del país. No em preguntis per què, però marxa". Lava rebre aquest avís quan tot just es produïen les primeres detonacions a Ucraïna. Té por de fer públic el nom de qui li va fer arribar. "No vull posar en risc a ningú", diu. El fet és que no va fer-ne cas i va preferir esperar. I tants altres ucraïnesos van fer el mateix que ella. "", lamenta ara, des de Torredembarra.Van passar dues setmanes fins que va prendre la decisió de fugir. Les alarmes antiaèries s'havien convertit en la rutina de la guerra i el temor a, una ciutat prop de la frontera amb Romania. La Liudmyla és advocada i mare separada. Havia d'anar a treballar al jutjat i deixar el seu fill sol a casa prenent classes virtuals, preparat per baixar al refugi a cada toc d'alarma. El confinament nocturn i les dures restriccions dificultaven les tasques més bàsiques. "", recorda. Des de l'inici de la guerra, parlava habitualment amb la, la seva amiga que viu a Catalunya. Finalment, la va convèncer per marxar.La Valentina havia fet el mateix 22 anys abans, tot i que amb unes circumstàncies molt diferents. Tampoc senzilles. Va deixar la seva filla petita amb els avis a, un poble de la comunitat romanesa sota els Carpats. "", respira alleugerida. Abans d'arribar a, va viure a Bèlgica i Portugal. Neteja cases. "Fa anys que em busco la vida a l'estranger per poder jubilar-me i tornar algun dia", explica. Ara, tot penja d'un fil. Des de l'inici, es va voler fer càrrec dels costos del viatge de la seva amiga. Fins a 500 euros. "", admet. Durant el trajecte, sentia que la situació la superava. Treballava tot el dia amb el telèfon a la mà, pendent de si havia d'ajudar la Liudmyla a comunicar-se. "M'acomiadaran", pensava.La Liudmyla i el seu fill estan instal·lats a casa de la Valentina. Els cal un lloc de treball. Si no l'aconsegueixen, hauran de tornar. La Liudmyla no ha abandonat la seva feina a Ucraïna; hi ha posat un parèntesi. Abans de marxar, va agafar-se elsque tenia disponibles. Els seus caps li diuen que hi ha centenars de persones disposades a ocupar la plaça. Hi ha molts desplaçats interns, provinents de les grans ciutats del país. El seu fill continua atenent les. La majoria dels seus companys també són a l'estranger. Els dies que les alarmes es fan sentir amb més intensitat a Txernivtsí, la classe comença amb retard. Els que s'hi han quedat han de descansar.Un conegut ha ofert feina a la Liudmyla netejant plats al seu restaurant. Ara bé, no la pot contractar fins que no tingui la residència regularitzada. Els tràmits per obtenir la documentació necessària no són tan senzills com els agradaria. "", es queixa la Valentina. En, un altre veí ucraïnès de Torredembarra, s'encarrega d'ajudar a distribuir els refugiats a la zona i d'acompanyar-los en els tràmits burocràtics. "", explica.. Viure fora mentre el teu país està en guerra et fa sentir responsable", admet la Valentina. Quan no està treballant, acompanya la Liudmyla a tot arreu i l'ajuda amb totes les tasques del dia a dia. A més,. "Ho hem de fer amb targetes de prepagament des d'un locutori, perquè no es pot treure efectiu", descriu. El seu marit és romanès i no parla ucraïnès. Quan la Valentina arriba a casa, tots l'esperen perquè els tradueixi. A taula passa el mateix. "", afirma estoicament. Hi ha més refugiats que se li adrecen, però no dona l'abast. S'han vist obligats a recórrer a l'per a poder fer front a tot.La filla de la Valentina no marxa d'Ucraïna perquè hi té l'àvia. No obstant això, té la maleta preparada a la porta. La gent gran no vol abandonar la seva llar. L'àvia del Timur ja li ha dit que. El menteix per no preocupar-lo. "", diu. Els quatre germans de la Valentina també viuen repartits per Europa. Un d'ells va quedar greument ferit combatent en el conflicte armat de Crimea de 2014. Pel que fa als seus cosins de, es comuniquen pel just i necessari. "". Combatre des de la distància és fatigant física i psicològicament.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor