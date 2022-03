Jada Pinkett Smith es pronuncia després de la bufetada de Will Smith a Chris Rock

, esposa de Will Smith, ha trencat el seu silenci després de l'agressió del seu marit a la cerimònia dels Oscars. Pinkett Smith,, s'ha pronunciat a través de les xarxes socials amb un missatge molt concís. "Aquest és un moment per sanar, i hi estic disposada", ha escrit l'actriu a través del seu perfil d'Instagram, on té 11 milions de seguidors.es va pronunciar, encara que ho va fer ahir, i es va disculpar per haver agredit l'humorista . "La. El meu comportament d’ahir durant els Premis Oscar va ser inacceptable i inexcusable. Els acudits sobre mi són part de la meva feina, però un acudit sobre la condició mèdica de la Jada em va resultar difícil de suportar i vaig reaccionar de manera emocional", ha expressat en un post a Instagram.L’actor s'ha disculpat públicament amb Chris Rock i ha assenyalat que colpejar-lo "va estar fora de lloc" i “malament”. "", ha afegit.A més, ha volgut matisar les paraules que va pronunciar durant el seu discurs, en el qual va dir que "l'amor et fa fer bogeries":"", ha assegurat.Will Smith va generar molt debat després de la seva reacció i va ser acusat de tenir un comportamentPer la seva banda, però, l'humorista Chris Rock també va rebre crítiques per haver fet broma sobre un tema de salut i haver-se rigut de l'alopècia de Jada Smith.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor