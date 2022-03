Rússia bombardeja Lugansk enmig de la retirada de tropes

"No és un alto el foc"

en diverses de les grans ciutats d'Ucraïna. El país s'ha llevat aquest dimecres en plena retirada de les tropes russes i amb el manteniment de la promesa del Kremlin de ", a la ciutat de Txernihiv i al nord d'Ucraïna", una declaració sorgida de les negociacions de pau que es van produir ahir a Turquia.Malgrat les bones paraules de Rússia, diverses ciutats d'Ucraïna han escoltat de nou les alarmes antiaèries durant la nit, iLes tropes russes, des d'ahir, es repleguen en diversos punts d'Ucraïna després deEl so de les alarmes antiaèries s'ha tornat a sentir aquest dimarts a la nit a les ciutats demalgrat l'anunci per part de Moscou de reduir les operacions militars a la capital d'Ucraïna i a la ciutat de Txerníhiv, segons ha informat la premsa local. Aha assegurat a Telegram el cap de l'administració militar regional de Lugansk, Sergii Haidai, segons recull l'agència de notícies Ukrinform. En aquesta ciutat de Lugansk hi viuen unes 100.000 persones.Aquest municipi no ha estat l'únic afectat per les bombes russes. Aquest matí també han rebut l'impacte de les bombes les àrees dels assentaments de. Severodonetsk i els pobles de la seva zona també han sofert l'atac matinal de Rússia.El cap de la delegació russa en les negociacions amb Ucraïna, Vladímir Medinski, va matisar ahir dimarts que la reducció de les operacions militars a Kíiv i Txerníhiv, anunciada després d'unes converses a Istanbul,"Això no és un alto el foc", va recalcar Medinski, que va qualificar el pas com un desig del Kremlin "d'arribar gradualment a una reducció de l'escalada del conflicte almenys en aquestes direccions". Els dos bàndols van arribar a certs acords durant la trobada que es va produir ahir a Istanbul.La idea d'Ucraïna és que diverses potències acceptin un compromís ferm perquè, en cas de nous atacs sobre Ucraïna, es comprometin a intervenir.. També ha expressat que voldria que garantissin la seguretat d'Ucraïna els membres del Consell de Seguretat de l'ONU: la Xina, els Estats Units, França i la mateixa Rússia.​​​​​

