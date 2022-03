🔴 @AdaColau: "Podríem plantejar que el títol més utilitzat, la T-Usual, tingui una reducció important de preu durant tres mesos, com ha fet Alemanya".#ElsMatinsTV3

▶ https://t.co/Yjx6sBwK7J pic.twitter.com/Suu6doOzda — Els matins TV3 (@elsmatins) March 30, 2022

L’Ajuntament de Barcelona proposa rebaixar lala targeta de transport públic personalitzada de viatges il·limitats durant un mes i la més utilitzada, al 50% durant tres mesos per tal de suavitzar entre els ciutadans la patacada de la pujada de preus a causa del conflicte d’Ucraïna. Així ho ha explicat avui l’alcaldessa Ada Colau, en una entrevista a Els matins de TV3.La T-Usual té un. La iniciativa permetria rebaixar-lo fins als 20. Colau demanarà que totes les administracions implicades facin una aportació extraordinària per tal de cobrir el cost de la rebaixa. El responsable dels preus del transport públic a Barcelona és l'formada per la Generalitat (un 50%) i l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana, en un 25% cada un."Celebrem l'ajuda al transport privat, però no s'ha abordat el transport públic", ha dit Colau, que ha celebrat les mesures que ha activat el govern espanyol per reduir el cost de la vida dels ciutadans. L'alcaldessa ha recordat que a Alemanya ja s'ha aprovat una iniciativa semblant amb el transport públic. L'ATM ja va congelar les tarifes del transport públic a principi d’any per fer front a l'impacte de la pandèmia entre els usuaris. D'aquesta manera, el bitllet senzill continua tenint un preu de 2,40 euros en una zona, la T-Casual 11,35 euros, la T-usual 40 euros, la T-jove 80 euros, la T-dia 10,50 euros, la T-familiar 10 euros i la T-grup 79,45 euros. En el cas de les famílies monoparentals o nombroses, la T-usual es manté en els 32 euros, la T-jove en els 64 i la T-70/90 en els 63,55 euros.

