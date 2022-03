El jutge processa l'exdona de Mainat per intentar matar-lo

El jutge de Barcelona José Antonio Cruz de Pablo ha processat l'exdona del productor televisiu, per haver-lo intentat matar, segons ha avançat El Periódico i han confirmat a l'ACN fonts jurídiques. Presumptament Dobrowolski hauria intentat acabar amb la vida de Mainat injectant-li insulina. El jutge cita la investigada aquest divendres per comunicar-li que la processa i per prendre-li declaració. La dona pot ser acusada d'homicidi o d'assassinat en grau de temptativa.Ara fa un any l'Audiència de Barcelona rebutjava arxivar la investigació pel suposat intent d'homicidi el juny del 2020, amb l'argument que quedaven diligències per practicar, com l'interrogatori dels sanitaris que van atendre el membre de la Trinca la mateixa nit dels fets al seu domicili i posteriorment a l'hospital. Un informe forense apuntava que la causa de la hipoglucèmia greu que va patir Mainat podria no haver estat la insulina injectada per Angela Drobowolski, com assegura l'acusació particular, sinó potser un producte per aprimar-se. Per això el tribunal creia que primer calia interrogar els sanitaris.Fins al moment ha quedat acreditat que Mainat va patir una hipoglucèmia greu el 22 de juny, que aquella nit es trobava amb Drobowolski i amb els seus dos fills petits i que la dona abans d'aquest episodi li va subministrar una substància amb el consentiment d'ell. Després li va mesurar la glucosa amb un aparell quan el productor estava ja inconscient i va trucar el SEM per l'estat en què es trobava el seu marit. Però per als magistrats calia seguir investigant si la dona va trigar uns 26 o 41 minuts entre el mesurament del nivell de sucre a la seva parella i l'avís als serveis d'emergències, si hi havia un desfasament temporal de l'aparell o si eren veraces o no les dades aportades per la defensa o l'acusació.La defensa de la dona al·legava que va ser ella mateixa qui va dir als sanitaris del SEM que Mainat era diabètic i va "salvar-li la vida" abans que arribés l'ambulància. També assegurava que la hipoglucèmia va desorientar Mainat, i això hauria provocat la confusió entre les punxades de la infermera amb les de la seva dona quan li va subministrar, entre altres, un producte per aprimar-se, amb el seu ple consentiment. En canvi, Mainat va dir als metges de l'hospital que ell no prenia aquest producte, però va accedir-hi per no discutir amb la seva dona.El jutge d'instrucció ha apreciat com a "element incriminador", els enregistraments d'una càmera de seguretat de la cuina en què s'observa Drobowolski aquella nit, abans de la hipoglucèmia, anar fins a 13 vegades a la nevera i que en ocasions roman durant dos minuts manipulant alguna cosa a l'interior. Quan surt de la cuina torna a accedir a l'habitació on hi havia Mainat i, no obstant això, en els 20 minuts anteriors a l'arribada dels facultatius del SEM no va anar a la cuina. "Aquestes visites a la cuina i la permanència a l'habitació sense sortir-ne almenys 20 minuts abans que arribin els facultatius del SEM interpretades aïlladament poden tenir explicacions alienes als fets, però també una explicació incriminatòria" que només després d'una investigació "completa" pot valorar-se, diuen els magistrats.

