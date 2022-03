El CNI alerta que Espanya és «objectiu imminent» de ciberatacs russos

Altres notícies que et poden interessar

Nova possible conseqüència de la guerra a. El(CNI) ha alertat queés "objectiu imminent" de ciberatacs russos. Tal com explica el butlletí de vulnerabilitats del departament de, l'Estat es troba dins el conjunt d'estats sobre els quals Rússia prepararia atacs cibernètics.De fet, la intel·ligència espanyola ha anat més enllà i ha detallat que aquest ciberatacs seran llançats perque rebran el suport dels serveis d'inteligència de les forces armades de. En concret, elconfirma que es tracta d'un grup anomenat, i que és responsable de grans ciberatacs en les últimes dècades.Un exemple de la capacitat que tenen aquests pirates informàtics va passar en les eleccions delsde l'any 2016, amb una sèrie deque va rebre la candidata demòcratamentre s'enfrontava contra el llavors líder república i ara expresident del país,Davant aquesta amenaça latent d'un, els especialistes dels serveis d'intel·ligència espanyols demanen estar "més" a l'hora d'identificar anomalies en els sistemes informàtics i "prestar" a l'entrada de dades a la xarxa espanyola. "No es poden aturar els atacs desconeguts al dia zero, però cal estar preparats per detectar i mitigar les", asseguren.​​​​​

