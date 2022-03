Vox vota en contra de retirar la Clau d'Or de Madrid a Putin

Altres notícies que et poden interessar

Tots els grups polítics de l'Ajuntament demenyshan donat suport a la retirada de lade la ciutat concedida al president rus,. Va ser el 2006, amb el consistori llavors presidit pel popularLa proposició ha estat presentada al ple per, que ha defensat una iniciativa amb fins a 15 mesures en suport al poble ucraïnès. El portaveu de Vox a l'Ajuntament,, ha justificat que no han donat suport a la retirada del reconeixement perquè tenien dubtes sobre si la Clau es va concedir a Putin o al, "que no té la culpa d'haver de suportar el tirà comunista".Per part del govern del consistori madrileny, la vicealcaldessa, de, ha acusat la formació d'extrema dreta de passar de "dreta valenta a dreta covarda" quan cal situar-se en contra de Putin.​​​​​

