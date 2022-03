El Barça i la «nova era» del futbol femení a l'aparador del Camp Nou

Demà serà un dia històric, culers! pic.twitter.com/icHkhMaWMT — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) March 29, 2022

El primer equip femení deles prepara per a la tornada de quarts de final de la Lliga de Campions contra eld’aquest dimecres al, un partit que independentment del resultat esportiu (1-3 a l'anada), pot ser històric. El precedent és ara fa tres anys, el 17 de març de 2019, quan unde-Barça va aplegar 60.739 espectadors, el rècord a l'Estat.I pel rècord mundial cal remuntar-se una mica més enllà, a la final del Mundial del 1999, quan l’enfrontament entre elsi lava aplegar 90.195 persones a l’estadidels Estats Units. Tenint en compte que les entrades pel Camp Nou estan exhaurides, no seria una bogeria pensar que demà es batrà un nou rècord: 99.354 persones veient un partit de futbol femení és el màxim que es pot fixar, el total de seients al temple blaugrana. Això, a l’espera dels espectadors de televisió. Més de 50 mitjans ja s’han acreditat per assistir al partit.Les blaugranes es van entrenar el dimarts a l’escenari del duel contra, l’última sessió abans del gran partit. El cos tècnic decompta amb totes les jugadores disponibles i amb quatre futbolistes del B, Meritxell Muñoz, Esther Laborde, Ona Baradad i María Pérez. Abans de la sessió,, capitana de l’equip, va oferir una roda de premsa conjunta amb l’entrenador, en què es va mostrar convençuda que el partit “serà l’inici d’una nova era, inspirarà a moltíssimes persones, en concret, a nenes que vindran o veuran des de la televisió a dones jugant al Camp Nou i això, en el futur, recollirà els seus fruits”.Sobre la part estrictament esportiva, Alèxia va assegurar que “el Camp Nou pot ser un element clau, en el que està a les nostres mans intentarem dominar, que no se sentin còmodes, però amb el Camp Nou amb nosaltres els hi costarà molt, n’estic segura”. Fins ara, només havien jugat una vegada a l’estadi del primer equip masculí. Va ser el 6 de gener del 2021, a porta tancada, on van guanyar a l’5-0.D'altra banda, el president del club,, ha fet una crida als socis en un vídeo penjat a les xarxes socials perquè regalin la seva entrada si finalment no poden venir al camp per poder aconseguir el rècord històric d’assistència que s'espera. També ha considerat “històrica” l'activitat que organitza lablaugrana, en col·laboració amb la, abans del partit: una recollida de productes de primera necessitat per a infants i nadons de les mares ucraïneses que han arribat a Barcelona.Una activitat que s’emmarca en un conjunt d'accions pensades perquè l'estadi sigui una gran festa: activitats d’oci i animació a l’exterior, un grana l'inici del partit i la lectura d’una l’interior del camp. Per rebre l’autocar de les jugadores també s’ha convocat unad'aficionats davant de l’accés 7 a les 17 de la tarda. El duel serà aquest dimecres a les 18:45. Tot preparat perquè lesobrin una "nova era".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor