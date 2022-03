La primera «gran festa de l'amor» de Tindercat serà a Sant Cugat

Aquest Sant Jordi volem rosa, llibre i polvo #Tindercat



🌹 Tindercat: Operació Sant Jordi

📆 22•04•2022

📍 Sant Cugat pic.twitter.com/lWyRMGQbpP — Tindercat (@elTindercat) March 27, 2022

Qui és Gerry Querry?

, el podcast interactiu i en directe a través depera la xarxa, celebrarà la sevadel Vallès. El tiktoker, impulsor d'aquesta iniciativa de, ha escollit la seva ciutat de naixement per acollir l'esdeveniment que deixarà enrere per primera vegada les pantalles a favor del cara a cara.Així doncs, el pròxim, l'equip de Tindercat dinamitzarà una "" perquè "". En declaracions a, Gerry Querry assegura que serà una jornada amb diversesal voltant del món de les cites, música en viu, servei de bar i moltes sorpreses.Aquesta primera "" d'una recent iniciativa que ha ajudat a trobar noves eines de socialització en català a les xarxes, ha comptat amb la participació de diversos artistes i influencers del país com ara. Alguns d'aquests noms podrien "aparèixer" durant la celebració de l'esdeveniment, augura un misteriós Querry.En tan sols 24 hores, la presentació del vídeo "" ha acumulat més de 700 retuits i més de 175.000 visualitzacions. Durant els pròxims dies, els usuaris podran piular frases i mems en català sota el hashtagi les millors publicacions seran empaperades per diferents ciutats de Catalunya per promocionar l'esdeveniment al municipi vallesà.L'acte comptarà amb el suport de l'de l'Ajuntament de Sant Cugat amb la cessió de l'espai i de materials, d'Estrella Damm i de l'Agència Imagina.Ja farà més d'un any, el santcugatencva donar-se a conèixer a l'esfera pública amb una aplaudida iniciativa solidària . L'influencer va posar a disposició el seu compte de TikTok amb milers de seguidors per promocionar i ajudar a comerços, restaurants i activitats de la ciutat de manera completament altruista per donar-los un cop de mà en temps de pandèmia.

