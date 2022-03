S'han de declarar les transferències per Bizum en la declaració de la renda?

El 6 d'abril comença lade l'any 2021, que caldran fer tots els contribuents que hagin ingressat més de 22.000 euros bruts anuals d'un sol pagador o més de 14.000 euros quan hi hagi dos o més pagadors. Davant aquesta cita amb l'hi ha qui es pregunta si cal declarar pagaments fets a través deEn principi, no, ja que el màxim que es pot transferir a través de l'aplicació són 1.000 euros per moviment. Però Hisenda pot demanar explicacions en cas d'operacions que consideri sospitoses. En aquest sentit, els establiments comercials i restaurants que cobren els productes i serveis a través de l'aplicació poden ser requerits a justificar les operacions, ja que han de comptabilitzar-les igual que les que cobren amb targeta de crèdit o dèbit.En el cas dels, sí que han de declarar com a venda o servei qualsevol pagament rebut amb Bizum, amb independència de les quanties. Els experts recomanen que els ingressos vagin a un compte de la mateixa empresa per a no barrejar-los amb les finances personals del propietari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor