Detecten un problema de seguretat en 27.000 cotxes de tot l'Estat

Alerta per unen almenysque es troben en circulació a tot l'Estat., el sistema d'alerta ràpida de productes perillosos no alimentaris de la, ha informat d'aquest perill per la fallida d'un sensor del radar deque afecta diferents models de vehicles de la marcaEn concret, es tracta defabricats entre el març del 2020 i l'agost del 2021. Els models són el Toyota(models fabricats entre el 06/07/2020 i el 21/06/2021), el Toyota(fabricats entre el 24/06/2020 i el 02/08/2021) i el Toyota(fabricats entre el 20/03/2020 i el 26/07/2021).La fallida és deguda a una maladel sistema, el que provocaria que el sistema d'alerta de precol·lisió de l'automòbil quedi inutilitzable i no adverteix el conductor o l'assisteixi en la frenada. Tal com explica l'(OCU), no comptar amb aquest element de seguretat implica un increment del risc de patir un accident.L'també explica que en cas de ser un dels clients afectats, sol ser l'empresa fabricant qui estableix el contacte amb els compradors per solucionar el problema de seguretat. Tot i això, si el client és conscient de l'error i no ha estat contactat, l'OCU també crida a posar-se en contacte amb el, en aquest cas, de Toyota, perquè expliquin els passos a seguir per solucionar l'error.

