ERC aposta per mantenir i ampliar el consens sobre l'acord pel català a l'escola

Suport a Serret

La portaveu d', ha explicat que els republicans,han acordat avui debatre en l'últim ple del mes d'abril la proposta de modificació de la. "Ens donem temps per millorar l'acord i seguir construint consensos que cal que hi siguin, especialment en l'àmbit de la llengua", ha dit. Vilalta ha reclamat que ningú "no reparteixi carnets de traïdor" en la qüestió del català. "La llengua és nuclear per al país i per això defensem els consensos i treballem per protegir-la i preservar-la arreu", ha assegurat la diputada.L'acord sobre el català, ha dit, "serveix per allunyar els tribunals de l'escola i fugir dels percentatges de castellà a les aules". "Això va de defensa del model d'immersió i del català com a llengua vehicular", ha dit. Vilalta ha insistit a demanar que ningú jugui amb la llengua ni utilitzi el català per treure rèdit polític. "La nostra raó de ser, més enllà de la independència, és defensar la llengua i el model d'escola catalana", ha dit, i ha assegurat que des d'ERCsobre els pactes sobre la qüestió del català a l'escola.Ara com ara, la proposició de llei s'ha admès a tràmit per la mesa i es portarà a debat i votació al darrer ple de l'abril. En aquest temps, es vol explorar el marge de millora de la llei, tot i que Vilalta ha dit quei fruit d'un acord de més de 100 diputats del Parlament. "Si considerem que es pot incloure alguna millora, ho farem. Estem en converses obertes amb els grups i amb voluntat d'obrir-les a altres grups i també amb les principals entitats de la societat civil", ha afirmat. Vilalta ha dit que cal una feina d'explicar la llei i la lletra petita, i ha denunciat que s'està "tergiversant" l'acord., sinó que el protegeix, i ens allunya de percentatges i dona autonomia als centres per reforçar el català", ha afirmat la portaveu d'ERC i ha receptat "parlar més" i "millorar les explicacions" i, si cal, introduir millores a la llei. "La llengua és cabdal per al país i no l'utilitzarem per esgarrapar algun vot", ha afirmat. "Estem convençuts que arribarem a un acord entre els que hi som, i si pot ser amb més gent", ha afegit Vilalta. La portaveu s'ha mostrat convençuda que Junts -ni cap altre partit- no es despenjarà de l'acord. "No contemplem aquest escenari", ha dit. La CUP ja ha dit que no s'hi sumarà. La diputada d'ERCha assegurat que la repressió no l'aturarà el dia que el Tribunal Suprem ha confirmat que serà jutjada per desobediència al TSJC. Serret ha reivindicat la legitimitat democràtica de la causa independentista i ha dit que continua activa com a diputada. "La repressió ens legitima i ens fa més forts. Votar mai pot ser un delicte", ha dit Serret, que ha refermat la seva convicció a favor de la independència i defensarà els seus drets davant del jutge. Vilalta ha tornat a demanar l'per a tots els represaliats i ha assegurat que l'Estat opta per la repressió perquè no pot guanyar a les urnes, "on l'independentisme és majoria".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor