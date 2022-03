El govern espanyol apujarà els impostos a les elèctriques

Altres notícies que et poden interessar

Elapujarà els impostos a lespels beneficis extraordinaris que han obtingut. En concret, l'executiu espanyol incrementarà el canon de l'aigua i endurirà l'impost sobre els anomenats "", tal com ha avançat El País. El passat octubre es va aprobar establir aquest tipus d'impost per rebaixar els beneficis que estaven tenint les elèctriques pels alts preus del gas.Aquest impost sobre elsva passar per diverses modificacions i no es va arribar a matisar en quines condicions s'havia d'especificar, però ara l'executiu des'ha avingut a aplicar-lo per la llum verda d'Europa al pla espanyol per aturar les conseqüències de la guerra a Ucraïna.En la decisió del govern espanyol s'inclouran elsque tinguin un preu superior als 67 euros per megawatt. Es tracta d'una mena de contractes dels quals s'espera que siguin renovats en els pròxims mesos, i afecta grans empreses elèctriques comEn relació amb el, s'apujarà amb l'objectiu també de reduir els beneficis de les companyies hidroelèctriques, de les quals es considera que les seves inversions estan parcialment amortitzades i que, per tant, tenen uns menors. I és que des de l'inici de la, en gairebé dos terços de les hores del dia aquesta tecnologia està marcant el preu de la llum, per sobre inclús de les centrals de gas.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor