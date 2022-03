Setmana de fred extrem: la meitat del país començarà l'abril sota zero

📰 Nota de premsa: L'abril començarà amb fred d'hivern

Més informació a: https://t.co/XVk4OH5rba pic.twitter.com/CiFkwkpKh3 — Meteocat (@meteocat) March 29, 2022

A mitjà termini, temps més insegur i temperatura en descens! 👇 pic.twitter.com/EGlICxFLXy — Meteocat (@meteocat) March 28, 2022

Setmana dea Catalunya. La meitat del país començarà l'abril sota zero arran de l'arribada d'unaque provocarà un descens notable de laa partir de divendres. Per altra banda, també hi ha previsió de pluges intermitents a tot el territori durant tota la setmana.Així doncs, segons la previsió delde, amb tota probabilitat eli else situaran per sota delsdurant el cap de setmana, i s'allargarà fins al dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve. Amb menys probabilitat, lai eli eltambé poden fregar en alguns moments del dia les temperatures negatives.Per altra banda, la predicció delindica que entre divendres i dissabte hi hauràa totes les cotes del Pirineu, sobretot a la part occidental, i també seran probables alguns, que podran anar acompanyats de neu granulada, sobretot en alguns punts de la meitat est de Catalunya. Labaixarà a partir de divendres, situant-se en els 600 metres.A més, bufaràdel nord fort, que en combinació amb la precipitació en forma de neu i el descens de la temperatura, farà difícils les condicions a, on es produirà el fenomen del. Aquest vent del nord també larelativa en general. Entre diumenge i dimarts els models meteorològics no indiquen precipitació, però no es descarta que puguin aparèixer alguns ruixats aïllats, que localment siguin en forma de neu granulada o

