Com afrontarà Catalunya una nova pandèmia?

El van saltar tots els plans pels aires . La dimensió deli dels seus efectes sobre la població -ingressos hospitalaris disparats,, confinament estricte, activitat econòmica aturada, escoles tancades- van superar les administracions, que havien d'anar corregint el rumb a cada nova decisió adoptada. Es va evidenciar que, malgrat els avisos que venien de lai de la, s'havia fet tard en la lluita contra el. Amb aquest record encara viu, laha aprovat aquest dimarts un nou pla per a pandèmies que supera els procediments del-protagonista en aquesta crisi sanitària- i ja compta amb l'homologació prèvia de la comissió de. A partir d'ara, a banda, tots els municipis de més de 20.000 habitants hauran de tenir un pla concret per a noves pandèmies.Aquests són els detalls del nou pla, queen cas d'haver d'adoptar mesures concretes i posa l'èmfasi en la proporcionalitat de les mesures, que no només tindran en compte elsa l'hora de ser adoptades."Donar suport a l'estratègia de salut pública en la gestió d'emergències associades a pandèmies o epidèmies greus que afectin Catalunya i contribuir a garantir el ple respecte i la menor restricció dels drets i les llibertats de les persones, tot establint laque formen part del sistema de protecció civil i emergències", assenyala el text elaborat per l'executiu.. Un dels punts del nou pla estipula que s'ha de "vetllar" perquè les mesures de protecció a la ciutadania compleixin amb els, especialment aquelles que facin referència a limiatcions de drets fonamentals. Una de les crítiques que ha rebut el Govern en l'última fase de la pandèmia és que s'han adoptat restriccions com el toc de queda com a mesura de "conscienciació" , en paraules d'experts del Govern com. El pla preveu que hi hagi capacitat de rebre assessorament jurídic necessari per garantir el respecte als drets i a llibertats i la "proporcionalitat" de les decisions.. El text inclou criteris de "vulnerabilitat psicosocial i econòmica", i no només "epidemiològica", en l'anàlisi del risc. A banda, es tindran en compte paràmetres territorials en la resposta a la pandèmia. Les diferències, així com també les de mobilitat, també formaran part de la manera de prendre decisions en cas de nova crisi sanitària. Tot es farà amb l'ajuda d'un nou grup d'assessorament jurídic en la gestió de l'emergència.. El nou protocol inclou paràmetres socials en l'anàlisi de les dades. Al marge dels grups de risc de població de major transmissibilitat, s'afegeix com a població vulnerable aquell grup que no té ric de gravetat -els joves, per exemple-, però la situació del qual "pot patir, psicològics o econòmics" a conseqüència d'una futura pandèmia.. Segons el pla, pel que fa a estructura organitzativa, "s'institucionalitza el paper del president" en la jerarquia de decisió i gestió,que es puguin posar en marxa.La idea és institucionalitzar la taula psicosocial i de serveis essencials que ja ha funcionat durant la crisi del coronavirus amb l'objectiu d'evitar la manca de productes o serveis bàsics. Es tracta dei aportar solucions abans que es produeixin colls d'ampolla o desabastiments.. Una de les novetats és que el grup de medicina legal i forense s'afegeix a l'estructura del pla de pandpemies en cas que compori una "mortalitat molt elevada". En la crisi del coronavirus, fins ara,​​​​​​

