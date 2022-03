La «recomanació» d'Oriol Mitjà als metges catalans per evitar un rebrot de Covid

Altres notícies que et poden interessar

L'eliminació de les quarantenes per a la gent ambno ha estat acceptada amb unanimitat per part del sector científic. Si bé una part dels especialistes veu amb bons ulls aquest nou pas cap a lade la malaltia, d'altres han exclamat que aquesta és una mesura precipitada.Al segon grup s'hi troba. El popular investigador ha volgut enviar un missatge als metges catalans: "", els demana en un fil a Twitter. I és que, segons l'epidemiòleg, "malgrat que ha caigut l'obligatorietat legal, la recomanació mèdica encara és fer proves icomplets".D'aquesta manera, Mitjà demana que els sanitaris donin la baixa als positius,, per evitar la propagació del virus. "Espanya ha estat el primer país de la Unió Europea en cometre aquesta temeritat allunyada de l'evidència científica".​​​​​​

