Una exfutbolista del Barça denuncia maltractament psicològic durant el seu pas pel club

"No ha estat fàcil arribar a aquest punt. Van ser molts mesos d'angoixa i patiment. A pesar de tot el que he passat, avui em sento capaç deque vaig patir dins del". Aquestes són les primeres frases que, exfutbolista blaugrana, escriu en una carta oberta apresident del club.La brasilera ha decidit exposar públicament i denunciar elque va patir durant el seuHi va jugar la temporada, al final de la qual va ser cedida al Llevant. Tenia nomési, tot i explicar que va ser "molt ben rebuda" per part de les jugadores i el cos tècnic, tot va canviar quan va rebre la primera convocatòria de la selecció brasilera de futbol."Vaig rebre indicacions que jugar amb la selecció no seria el millor per al meu futur dins del club. Tot i el, no li vaig donar molta importància", relata. La futbolista, però, explica que l'"" perquè no jugués amb la selecció, fent ús de "mètodes arbitraris" per perjudicar la seva vida al club.Va ser el febrer del 2021 quan es va veure atacada per un "" que va impedir la seva participació en la final de la Copa de la Reina. Lava ser qui va afirmar que Queiroz era contacte estret d'un cas positiu de Covid, però el Departament de Salut li va confirmar que no era cert.Un cop completa la quarantena, la FIFA va permetre que la futbolista viatgés amb la selecció als Estats Units. Proves PCR negatives i coneixement del club, quan Queiroz va tornar a Barcelona va ser acusada d'haver comès "que la portaria a"Ell estava inflexible, bastant agressiu i, en to amenaçant, em va dir: 'No et preocupis, et cuidarem bé'". Queiroz detalla com va entrar enalhora quesense tenir forces per lluitar pels seus drets: "Vaig estar completament exposada a situacions humiliants i vergonyoses durant mesos dins del club. Estava clar que ell buscava".La futbolista, menor d'edat en aquell moment, denuncia que aquest punt no va ser un "impediment" per a, a quid'haver". Unes conductes que, assegura, es van fer més "intenses i destructives" amb el pas del temps.Tot i considerar que el Futbol Club Barcelona no és el responsable directe de les conductes abusives que denuncia,. La futbolista recorda l'època com una "experiència profundament degradant i negativa" i assegura que els "record, el trauma i els efectes" durin anys.Així, amb aquesta carta dirigida aQueiroz demana al Barça que "compleixi amb el seu paper institucional i actuï de manera conseqüent i transparent, investigant i denunciant els possibles delictes a les autoritats pertinents". A més, desitjaa implementarefectives per

