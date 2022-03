Rússia reduirà els bombardejos a Kíiv després d'una nova ronda negociadora

Possible enverinament de les delegacions

s'hauria compromès a reduir significativament "les activitats militars a Kíiv, a la ciutat de Txernihiv i al nord d'Ucraïna" després de l'última ronda de negociacions a Istambul per intentar trobar una solució pacífica al conflicte. Ho ha anunciat el viceministre de Defensa del Kremlin, Alexander Fomin, en una declaració feta després de finalitzar la nova ronda de negociacions d'aquest dimarts entre Rússia i Ucraïna a Istanbul.Segons el ministeri rus, la decisió s'ha pres per "augmentar la confiança mútua" i "crear les condicions necessàries per a noves negociacions". Fomin també ha afirmat que la discussió sobre la preparació del Tractat de Neutralitat i l'Estatus Lliure de Nuclears d'Ucraïna, així com la prestació de garanties de seguretat, s'estan movent al "pla pràctic".Per la seva banda, a la fi d'aquesta nova taula de converses a Turquia, l'assessor presidencial ucraïnès Mykahilo Podoliyak ha exposat en un missatge a les xarxes socials que les peticions de la delegació ucraïnesa impliquen establir garanties de seguretat "incondicionals", un alto el foc, corredors i combois humanitaris "efectius". "Difícils negociacions per la pau al nostre país", ha apuntat Podoliyak.La idea d'és que diverses potències acceptin un compromís ferm perquè, en cas de nous atacs sobre Ucraïna, es comprometin a intervenir. Els països que es perfilen com a garants de la seguretat d'Ucraïna serien Israel, Polònia, el Canadà i Turquia. També ha expressat que voldria que garantissin la seguretat d'Ucraïna els membres del Consell de Seguretat de l'ONU: la Xina, els Estats Units, França i la mateixa Rússia."Si ens donen garanties, Ucraïna estarà en posició d'assegurar el seu estatus actual de. La qual cosa ja està fixat en la nostra declaració d'Independència. Amb aquestes garanties i la de l'article 5 de l'OTAN, no posarem en el nostre territori bases militars estrangeres ni tampoc contingents militars estrangers ni entrarem en aliances militars”, ha dit Oleksandr Chaliy, membre de la delegació ucraïnesa.Segons ha publicat el Financial Times, el govern de Vladímir Putin està disposat a. Com a contrapartida, el govern de Volodímir Zelenski insisteix a reclamar garanties de seguretat al Kremlin si els ucraïnesos rebutgen demanar l'entrada a l'OTAN. Els dos bàndols apropen postures, però les reticències per part d'Ucraïna són màximes.És la primera vegada que s'han tornat a asseure cara a cara representants russos i ucraïnesos des del passat 10 de març, quan l'última reunió en persona, també a Turquia, va concloure sense cap mena d'acord. Des de llavors i fins avui, les xerrades només s'han dut a terme per videoconferència.Les dues parts s'han trobat a Istanbul, a Turquia, i compten amb la mediació del president, que reclama "un alto el foc". En un missatge a les xarxes, l'assessor presidencial ucraïnès,, ha anunciat que els caps de les dues delegacions s'han reunit per discutir sobre "les disposicions fonamentals" del procés de negociació.El president de Turquia ha remarcat la seva aposta per un acord d'alto el foc en el marc de les negociacions i ha ressaltat que un avanç en aquest sentit aplanaria el camí a una trobada cara a cara entre els presidents de tots dos països,, respectivament."Com un país que ha presenciat molt patiment a la regió, hem treballat per evitar un escenari similar al nord del mar Negre", ha dit Erdogan en una trobada amb les delegacions russa i ucraïnesa al palau de Dolmabahce, segons ha recollit l'agència estatal turca de notícies, Anatolia.El magnatha aparegut a Istanbul per formar part de les delegacions negociadores que intenten posar punt final a la guerra. L'expropietari del Chelsea i dos membres de l'equip negociador d'Ucraïna han patit diversos "símptomes d'un possible enverinament", segons van explicar fonts citades a, un dels afectats ucraïnesos ha confirmat que està "bé" a través d'un missatge a Facebook. "Aquesta és la meva resposta a la premsa groguenca. No confieu en cap informació no verificada. També hi ha una guerra de la informació en marxa", va advertir dilluns. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors ucraïnès,, ha recomanat aquest mateix dimarts als membres de la delegació que "no mengin ni beguin res" i que "preferiblement, evitin tocar qualsevol superfície", segons ha recollit la cadena de televisió britànica Sky News.​​​​​

