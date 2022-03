Pot perdre Will Smith el seu Oscar per l'agressió a Chris Rock?

La polèmica sobre en plena cerimònia dels Oscars sembla no tenir aturador. Després d'haver-se disculpat amb l'humorista, l'actor de films com-pel qual va rebre l'estatueta daurada-,"serà amonestat per l'Acadèmia del Cinema de Hollywood" per les seves accions durant la cerimònia de diumenge. La institució, que ara mateix és a l'ull de l'huracà, investigarà els fets i en determinarà les conseqüències que haurà "de pagar" Smith per la seva actuació violenta. "Comencem oficialment una revisió formal de l'incident i explorarem més accions i conseqüències d'acord amb els nostres estatuts, els estàndards de conducta i la llei de Califòrnia.", van determinar des de la institució a través d'un comunicat.Diversos apunts assenyalen el contrari, però aquesta opció radical no està descartada del tot. Mai en la història dels Oscars s'ha retirat cap guardó, malgrat polèmiques -que n'hi ha hagut moltes- o decisions que van aixecar molta polseguera (com els Oscars a, condemnat per violació, o a, per assetjament sexual). L'actriu Whoopi Goldberg, membre de l'Acadèmia, va admetre ahir que Smith "va exagerar" la seva reacció contra la broma de Chris Rock i va anunciar que, si fos per ella, "no li retirarien l'Oscar".Com pot ser, doncs, quePer la reforma dels estatuts interns dels premis Oscars aprovada el 2017. Arran de la immensa polèmica que va despertar la manca de nominacions d'intèrprets, creadors i cineastes negres, a més de l'acumulació de bromes racistes denunciades per famosos, professionals i associacions,En aquest s'especifica que "l'Acadèmia s'oposa categòricament qualsevol forma d'abús, assetjament o discriminació". Inclou tots aquells membres que actuen "d'una manera que viola els estàndards de decència", sigui de la manera que sigui. No especifica que sigui en el marc de la gala, dels Oscars o de qualsevol aspecte concret. L'opció segueix oberta, però la decisió és exclusiva de l'Acadèmia.encara que la policia de Los Àngeles li va oferir fer-ho. Aquesta passada matinada, Smith es va disculpar amb ell. "M'agradaria disculpar-me públicament amb tu, Chris. Vaig estar fora de lloc i em vaig equivocar. Estic avergonyit i les meves accions no van ser indicatives de l'home que vull ser. No hi ha lloc per a la violència en un món d'amor i bondat", ha escrit l'intèrpret de Richard Williams, al seu compte d'Instagram.

