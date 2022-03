Mor el porter belga Miguel Van Damme als 28 anys, víctima d'una leucèmia

Commoció al món del futbol.després de patir durant anys una, diagnosticada per primer cop el 2016. El seu club i la seva familia han informat aquest dimarts al matí de la pèrdua del jove jugador belga: "Les paraules no són suficients per a descriure el que sentim, encara que sabíem que les coses no estaven anant gaire bé. Avui és un dia especialment difícil pels 123 anys d'història del Cercle Brugge".Van Damme va seri havia recaigut fins a cinc vegades en la malaltia. Tot i la seva condició, el club belga va renovar el seu contracte el 2020 -equip en què ha jugat des de 2013-. Malgrat que l'any passat havia anunciat que "ja no tenia restes de la malaltia" a la sang, el càncer va tornar a manifestar-se mesos després i ha acabat per llevar-li la vida.Clubs de tot el país, comhan mostrat el seu profund condol per la pèrdua de Van Damme i has traslladat a la família del porter les seves condolences. El Club Brugge ha volgut recordar la valentia de Van Damme per combatre la malaltia durant tots aquests anys.

