El TJUE diu que un jutge nomenat en època no democràtica també pot ser independent

El(TJUE) considera que el fet que un jutge sigui nomenat en època no democràtica "no posa en qüestió" la seva independència. En una sentència publicada aquest dimarts, el tribunal amb seu adona resposta a una qüestió plantejada pelque pregunta si tres jutges d'apel·lació, que van començar la seva carrera durant l', compleixen els requisits d'independència i imparcialitat recollits al dret europeu.En la sentència, el tribunal argumenta que el fet que alguns jutges haguessin estat nomenats en època no democràtica no va ser una "dificultat" per a l'adhesió dea la. El Tribunal Suprem polonès ha plantejat la pregunta a la justícia europea per un cas que ha de resoldre sobre el caràcter suposadament abusiu d'una clàusula d'indexació en u contracte de crèdit entre uns consumidors i el banc polonès

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor