La Moncloa defensa el pla de xoc per Ucraïna i avisa els empresaris: «No s'ha d'acomiadar»

Ajudes directes i crèdits ICO

Altres notícies que et poden interessar

Elha aprovat aquest dimarts el pla de resposta a la crisi energètica derivada de la crisi d'Ucraïna. consell de ministres la vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital,, la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social,, i la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic,Es tracta d'un pla de xoc deque inclou unade 20 cèntims per litre de carburant.Sobre els suports polítics al pla, Nadia Calviño ha subratllat que l'executiu està entestat en la "unitat" i que s'han reunit durant hores amb"Tots ells s'hi veuran reflectits" en les diverses mesures adoptades, ha assegurat la vicepresidenta primera. La situació dona "una oportunitat a tots els partits d'estar a l'altura" i s'ha mostrat confiada en què el reial decret sigui aprovat per. Ha assegurat, en relació a les peticions del PP, que el pla ja inclou, en aspectes de l'IVA i impostos específics a l'electricitat, amb rebaixes també de tots els carburants.Yolanda Díaz s'ha referit a les mesures adoptades per protegir els sectors més vulnerables. Díaz ha assenyalat que "el govern està amb el seu país", amb tots els sectors productius, i ha posat èmfasi en les seves paraules: "És el programa de més ambició en la història d'aquest país". I ha reblat adreçant-se als empresaris:, tot afegint que "no té sentit acollir-se a unsi després es vol acomiadar". La vicepresidenta ha afirmat que serà injustificat l'acomiadament quan es produeixi com a fruit de l'increment dels preus de l'energia. L'empresa que ho faci haurà de retornar els ajuts públics rebuts.Díaz també ha destacat les mesures dirigides a l', amb la limitació d'un increment del preu dela un 2%, dient que és el primer cop que es fa una mesura d'aquest tipus a l'estat espanyol. Ha insistit en què el govern vol protegir tota la gent que viu en situació de lloguer. Ha anunciat també que es destianarn prop deper al pla d'del 2022, especialment dirigides a dones i joves. Aquests diners es canalitzaran a través de les comunitats autònomes i s'acordaran en la propera reunió de la comissió sectorial d'afers laborals.La vicepresidenta segona ha anunciat igualment que el govern espanyol ratificarà de forma immediata el conveni 189 de l'Organització Internacional del Treballque equipara els drets de lesamb la resta de la població ocupada, després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea que dictava que les empleades de la llar tenen dret a cobrar l'atur.Per la seva banda, Nadia Calviño ha assegurat que l'executiu ha dut a terme unamb les forces polítiques i elspre respondre al conflicte creat per la invasió de. "De la mateixa manera que es va viure una asituació excepcional amb la pandèmia, el mateix passa ara amb "la guerra de Putin". Calviño ha subratllat que els principis que guien laen aquesta crisi són els que segueix Espanya: "Unitat, determinació i solidaritat". La guerra és "un repte sense precedents", ha afirmat la vicepresidenta, que ha afirmat que l'executiu confia en el suport de les forces polítiques i els agents socials.La vicepresidenta ha definit el pla com a, amb una mobilització extraordinària de. Els objectius, ha dit, són vuit: baixar el preu dels carburants, donar suport a les empreses més afectades, reforçar l'espiral de preus, garantir els subministraments, protegir l'estabilitat financera, estendre el pla de recuperació, impulsar la transició energètica i reforçar la ciberseguretat.El reial decret amb el pla de mesures no patirà per ser convalidat al Congrés. El bloc de la investidura, amb èmfasi desigual, s'han posicionat en favor del paquet tot i que el consideren "insuficient". Així s'han expressat. En canvi, el principal partit de l'oposició, el, s'ha mostrat molt crític amb el pla de l'executiu i reclama la rebaixa d'impsotos directes que afecten la benzina i el gasoil com a mesura per combatre la inflació. El PP, per boca de la portaveu al Congrés, Cuca Gamarra, s'ha queixat de no conèixer l'esborrany del reial decret.Les mesures principals del pla van ser anunciades dilluns per Pedro Sánchez. La Moncloa havia ajornat fins aldel 24 i 25 de març el contingut del pla espanyol perquè moltes de les mesures depenien de si Espanya i Portugal podrien convèncer Brussel·les del canvi en el sistema dede l'energia. Finalment, Sánchez va tornar de la capital europea amb el reconeixement de, una mesura excepcional i temporal conjunta entre Espanya i Portugal per pactar un preu de referència del gas per produir energia.Dels 16.000 milions, 6.000 són eni rebaixes d'impostos i 10.000 milions en, especialment adreçats al teixit empresarial. Hi ha mesures adreçades a les famílies, amb la protecció al treball i la possibilitat que les empreses puguin acollir-se a ERTO, així com una limitació al 2% de l'increment dels. Així mateix, l'augmentarà un 15% en tres mesos i i el bo social elèctric s'amplia a 600.000 famílies més, fins a 1,9 milions de llars.Hi ha paquests d'ajudes destinats a sectors específics molt afectats per la crisi, amb ajudes de 362 milions d'euros per al sector de l'i la, i un de 68 milions per al sector de la. Es destinen 450 milions a ajudes directes a les empreses de transports de mercaderies i de passatgers. Sobre el sector del, fins fa pocs dies en vaga, l'executiu ha expressat el compromís d'aprovar una llei que permeti els transportistes -un sector especialment precaritzat els darrers anys- treballar amb un preu just.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor