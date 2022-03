Salut tanca 17 laboratoris que feien tests de Covid sense llicència a Barcelona

Altres notícies que et poden interessar

La pandèmia va de baixada i fer-se un test ara no és una necessitat, com sí que ho va ser al voltant dels dies Nadal i durant el mes de gener. Això no obstant, la pandèmia no ha acabat i hi ha usuaris que requereixen tenir un test negatiu per fer, per exemple, un viatge. La necessitat de la gent va portar a l'El conseller de Salut,, en una resposta parlamentària a la diputada del PSC Assumpta Escarp, ha afirmat que el, conjuntament amb lade Barcelona, ha inspeccionatde la ciutat,dels quals han rebut expedient sancionador per, a més, ha fetsense la col·laboració de la Guàrdia Urbana. D'aquestes,han acabat amb un expedient sancionador i l'obligació deimminent. Així, en total,que feien tests i proves diagnòstiques contra la Covid a Barcelona.Aquestes inspeccions formen part delque es va posar en marxa el passat mes de gener entre el Departament de Salut i la Guàrdia Urbana de Barcelona arran d'un cas destapat per NacióDigital, amb l’objectiu de detectar clíniques i locals que puguin estar fent proves PCR i d’antígens sense la llicència corresponent a la capital catalana.​​​​​​

