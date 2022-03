Rússia i Ucraïna inicien noves negociacions a Turquia enmig d'acusacions d'enverinament

Possible enverinament de les delegacions

per intentar trobar una solució pacífica al conflicte. Les dues parts són a Istanbul, a Turquia, i compten amb la mediació del president, que reclama "un alto el foc". En un missatge a les xarxes, l'assessor presidencial ucraïnès,, ha anunciat que els caps de les dues delegacions s'han reunit per discutir sobre "les disposicions fonamentals" del procés de negociació."Ambdues parts estan treballant en paral·lel en l'espectre de qüestions controvertides", ha afirmat Podolyak a través del seu compte personal. D'altra banda, en el discurs d'obertura d'aquesta nova ronda de negociacions entre Rússia i Ucraïna, el president turcde les dues delegacions en les decisions d'avui, i ha afirmat que continuar amb la guerra "no beneficiarà a ningú".El president de Turquia ha remarcat la seva aposta per un acord d'alto el foc en el marc de les negociacions i ha ressaltat que un avanç en aquest sentit aplanaria el camí a una trobada cara a cara entre els presidents de tots dos països,, respectivament."Com un país que ha presenciat molt patiment a la regió, hem treballat per evitar un escenari similar al nord del mar Negre", ha dit Erdogan en una trobada amb les delegacions russa i ucraïnesa al palau de Dolmabahce, segons ha recollit l'agència estatal turca de notícies, Anatolia.El magnatha aparegut a Istanbul per formar part de les delegacions negociadores que intenten posar punt final a la guerra. L'expropietari del Chelsea i dos membres de l'equip negociador d'Ucraïna han patit diversos "símptomes d'un possible enverinament", segons van explicar fonts citades a, un dels afectats ucraïnesos ha confirmat que està "bé" a través d'un missatge a Facebook. "Aquesta és la meva resposta a la premsa groguenca. No confieu en cap informació no verificada. També hi ha una guerra de la informació en marxa", va advertir dilluns. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors ucraïnès,, ha recomanat aquest mateix dimarts als membres de la delegació que "no mengin ni beguin res" i que "preferiblement, evitin tocar qualsevol superfície", segons ha recollit la cadena de televisió britànica Sky News.​​​​​

