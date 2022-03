Els ingressos a les UCI arriben a nivells de juliol del 2020, sota mínims

CONTAGIS 2.502.138 (+6.279) INGRESSATS 855 (-6) UCI 77 (-17) DEFUNCIONS 26.889 (+22) Rt 0,82 (-0,10) REBROT EPG 391 (-103)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.492.261 (+1.182) DOSI 2 5.901.637 (+12.633) Actualització: 29/03/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.492.261 (+1.182) 87,8% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.374.758 (+11.019) 86,5% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 27.589 (-509) Actualització: 29/03/2022 TERCERES DOSIS 3.374.758 (+11.019) ____ ____ (____) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.891.292 Dosis Moderna/Lonza: 4.732.238 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.878 Dosis Janssen: 349.273 Actualització: 14/03/2022

Lademanté la tendència a la baixa en la setmana en què s'han acabat lesobligatòries dels contagiats que tinguin símptomes lleus o siguin asimptomàtics i s'han acabat els tests als centres de salut per a persones menors de 60 anys o sense risc de malaltia greu.El Departament deha declarat 17 pacients menys ingressats per Covid a les UCI dels hospitals catalans, que deixen un total de 77 persones hospitalitzades. És un nivell que no s'assolia des de l'estiu del 2020, quan va remetre la primera onada després del confinament de la primavera d'aquell any.Pel que fa al total d'hospitalitzats per Covid, n'hi ha un total de 855, sis tres menys que en l'anterior recompte. El nombre de morts creix després que Salut hagi declarat 22 defuncions més, que situen el total de víctimes de la Covid en 26.889 persones.En les últimes hores s'han comunicat 6.279 nous casos -ara només s'actualitza el recompte dos cops per setmana- i el global ja arriba a 2.502.138 des de l'inici de la. L'baixa a0,82, mentre que eldisminueix 103 punts, fins a 391. El 9,90% de les proves ha donat positiu l'última setmana. Laa 14 dies baixa de 556,34 a 492,92 casos per 100.000 habitants i la de set dies baixa de 256,02 casos a 209,91 casos.Des de l'inici de la pandèmia, s'han administrat 6.492.261de lai 5.901,637, 1.182 i 12.633 més, respectivament, respecte a l'última actualització, del passat dijous. En paral·lel, s'han administrat 3.374.758, 7.088 més respecte a l'última actualització, i laarriba a un total de 6.374.758 persones, fet que representa el 86,5% de la població major de 12 anys.​​​​​​

